В ходе ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР), которое состоялось в начале мая при участии представителей таджикского правительства на Фиджи, традиционно большое внимание было уделено ходу реализации Центрально-азиатской программы регионального и экономического сотрудничества (ЦАРЭС) участником которой является Таджикистан. Об инвестициях в рамках этой программы, перспективах развития и месте нашей страны – рассказывает Постоянный представитель АБР в Таджикистане Прадип Сривастава.
- Господин, Сривастава, насколько успешно реализуется стратегия ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле: какие работы проделаны в рамках этого документа в целом в регионе и в Таджикистане в частности?
В рамках Стратегии по транспорту и содействию торговле (СТСТ) до 2020 года, приоритетная инфраструктурная работа направлена на строительство и модернизацию автомобильных и железнодорожных линий вдоль шести мультимодальных коридоров ЦАРЭС, соединяющих преимущественно не имеющие выхода к морю страны ЦАРЭС, в том числе и Таджикистан, с региональными и глобальными сетями.
Транспорт является крупнейшим сектором в рамках Программы ЦАРЭС в плане инвестиций. На конец 2018 года сектор получил инвестиции в размере $25,3 млрд, что составляет 75 % от общего объема инвестиций ЦАРЭС. Совместными усилиями партнеров по развитию и стран ЦАРЭС реализация СТСТ-2020 была успешной с впечатляющими результатами. К ним относятся (i) 10462 км построенных или восстановленных дорог; и (ii) 6028 км железнодорожных путей, вновь построенных, отремонтированных, электрифицированных или сигнализированных, по состоянию на апрель 2019 года. Все цели, определенные в СТСТ-2020, были превышены.
Прогресс также продолжается в других транспортных подсекторах, таких как безопасность дорожного движения и управление дорожными активами, а также авиация. Разработаны и распространены среди стран ЦАРЭС продукты знаний по безопасности дорожного движения и управлению дорожными активами. Что касается авиации, в прошлом году было завершено предварительное исследование «Авиация и роль ЦАРЭС» для изучения регионального подхода к расширению сотрудничества в авиационном секторе.
Формулируется новая транспортная стратегия ЦАРЭС на период до 2030 года. Новая стратегия продолжит продвижение региональной повестки дня в области инфраструктуры и будет уделять еще большего внимания устойчивости. Она будет сосредоточена на развитии устойчивых транспортных связей в регионе ЦАРЭС и с остальным миром путем внедрения инструментов принятия решений, эффективных механизмов финансирования транспортной инфраструктуры, современных инженерных проектов и методов строительства, новых транспортных и логистических технологий, и гармонизированных правовых и операционных стандартов.
Что касается содействия торговли, то это важная повестка дня в рамках ЦАРЭС. В целом, ЦАРЭС поддерживает усилия своих стран-членов по улучшению торговли, расширению доступа к рынкам посредством ряда мер с ощутимыми результатами. Они включают: поддержку улучшения торговой среды и инвестиционного климата для вступления в ВТО или выполнения обязательств ВТО, включая содействие в реализации Соглашений об упрощении процедур торговли.
На данный момент 8 из 11 членов ЦАРЭС вступили в ВТО. Таджикистан, Казахстан и Афганистан присоединились в последние годы. Азербайджан ведет переговоры о вступлении в ВТО. Узбекистан активно возобновляет деятельность Рабочей группы в ВТО. Туркменистан возобновил свой интерес к вступлению в ВТО в качестве наблюдателя.
Во-вторых, поддержка в инвестировании в проекты региональных интегрированных пограничных служб (RIBS), предназначенные для координации улучшений инфраструктуры и процедур переходов в отдельных пунктах пересечения границы. Проекты RIBS реализуются в четырех странах - Кыргызстане, Монголии, Пакистане и Таджикистане.
В настоящее время рассматривается вопрос о создании нового пункта совместного таможенного пересечения границы между Азербайджаном и Грузией с единым окном. Обсуждается работа по определению потенциального проекта RIBS и дорожной карты ИКТ в Узбекистане и Туркменистане.
В-третьих, был достигнут прогресс в реализации Общей повестки дня ЦАРЭС по модернизации санитарных и фитосанитарных (СФС) мер для торговли, в частности, создании национальных рабочих групп СФС для разработки и реализации приоритетных реформ, а также модернизации институциональных структур и инфраструктуры для торговли сельским хозяйством.
В Монголии внедряется региональный проект модернизации мер СФС для торговли (RUST) с целью совершенствования систем инспекции и контроля СФС с дополнительной технической помощью в реформах управления рисками. Также было завершено предварительное исследование для возможного аналогичного проекта в Кыргызстане. Предоставляются технические консультации по реформам регулирования СФС в Пакистане, Туркменистане и Узбекистане.
Наконец, в 2018 году на 17-й Министерской конференции ЦАРЭС 15 ноября 2018 года в Ашхабаде была сформулирована и одобрена новая Интегрированная торговая программа ЦАРЭС, или, вкратце, CITA 2030. Она направлена на то, чтобы помочь странам-членам ЦАРЭС в дальнейшей интеграции с глобальной экономикой через три столпа: (i) расширение торговли за счет расширения доступа к рынкам; (ii) большая диверсификация; и (iii) более сильные институты для торговли.
Трехлетний скользящий стратегический план действий (RSAP) на 2018–2020 годы включает в себя предлагаемые проекты инвестиционной и технической помощи в рамках CITA. Подход, основанный на результатах, будет использоваться для мониторинга и оценки прогресса и достижений CITA 2030.
С 2001 года Таджикистан получил почти $1,6 миллиардов инвестиций в рамках Программы ЦАРЭС, в том числе $830 миллионов для улучшения транспортных связей, $720 миллионов для стимулирования торговли энергией и повышения энергетической безопасности, и $40 миллионов для улучшения пограничных служб для усиления содействия торговле. Благодаря этой поддержке было улучшено более 700 километров дорог Таджикистана, что помогло Таджикистану укрепить торговые связи с региональными и международными рынками и улучшить предоставление социальных услуг населению.
В прошлом году АБР утвердил грантовый проект на сумму $35 млн. для подключения энергосистемы Таджикистана к энергосистеме Центральной Азии через соединение с Узбекистаном. Это поможет повысить региональную энергоэффективность. Поддерживая развитие механизма «единого окна» и совершенствование ключевых таможенных постов вдоль отдельных границ, АБР дополнил усилия Таджикистана по устранению нетарифных барьеров в торговле.
С момента вступления в ВТО в 2013 году, АБР также предоставил Таджикистану техническую помощь, чтобы помочь стране выполнить свои обязательства перед ВТО в области реформ агентства стандартизации, улучшения инвестиционного климата и наращивания потенциала учреждений, связанных с торговлей.
-Можете рассказать относительно финансирования: сколько грантов и сколько кредитов было выделено для реализации стратегии?
-Инвестиции ЦАРЭС с момента его создания в 2001 году достигли почти $34 миллиардов, за счет которых профинансировано 196 проектов. Из них $12,5 млрд. было профинансировано АБР, $10,8 млрд. - другими партнерами по развитию и $7,7 млрд. - странами ЦАРЭС. Из этих инвестиций наибольшую долю занимает транспорт - около 74,6% или $25,2 млрд/; на энергетику приходится 22,5% или $7,6 млрд.; и на содействие торговле приходится 2,9% или $0,9 млрд.
-Насколько вы удовлетворены ходом реализации ЦАРЭС?
-АБР выполняет функцию секретариата Программы ЦАРЭС. Видением программы ЦАРЭС является: «Хорошие соседи, хорошие партнеры и хорошие перспективы». Для претворения этого видения в жизнь с момента создания программы в 2001 году было осуществлено инвестиций на сумму около $34 млрд., которые поддержали 196 проектов, направленных на содействие экономическому росту в регионе.
АБР вложил около $12,5 миллиардов инвестиций в эти проекты, которые помогли создать мультимодальные транспортные сети; улучшена торговля энергией и энергетическая безопасность; устранены торговые барьеры; облегчено свободное передвижение людей и грузов; и заложена основа для развития экономических коридоров.
Страны ЦАРЭС прекрасно понимают важность регионального сотрудничества для достижения национальных и глобальных целей. Программа ЦАРЭС приняла новую долгосрочную стратегию во время 16-й Министерской конференции ЦАРЭС в Душанбе в октябре 2017 года, которая будет руководить Программой в течение третьего десятилетия ее деятельности.
Новая стратегия расширяет мандат ЦАРЭС и диверсифицирует усилия по поддержке региональной экономической и финансовой стабильности, а также региональных инициатив в области туризма, сельского хозяйства и водных ресурсов, а также здравоохранения и образования. АБР, как Секретариат ЦАРЭС, обязуется продолжать оказывать поддержку Программе ЦАРЭС в качестве честного брокера, финансиста и мобилизатора ресурсов и поставщика знаний.
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