Подготовленный по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона проект закона «О ремесленничестве» будет рассмотрен депутатами нижней палаты парламента республики завтра, 14 мая.

Также в повестке дня очередного заседания нижней палаты проект нового закона «Об ассоциации водопользователей» и Протокол к Конвенции 1930 года о принудительном труде.

Разработку проекта закона «О ремесленничестве» Эмомали Рахмон поручил соответствующим структурам еще в начале 2017 года.

Законопроект был подготовлен в течение полутора лет и одобрен постановлением правительства в октябре прошлого года.

Необходимость наличия такого закона его разработчики объясняют возрождением, сохранением и развитием культурного наследия, исторических традиций ремесленнического искусства, обеспечением потребностей на изделия и продукцию ремесленников, созданием условий для развития ремёсел, защитой прав потребителей и производителей ремесленнической продукции.

Во время рассмотрения правительством этого законопроекта в октябре прошлого года президент страны поручил создать в городах и районах центры изучения народных профессий и ремёсел.

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