О новых правилах говорится в поправках к постановлению правительства «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними». Согласно ним, если у вас паспорт старого образца (выданного до 2014 года), то вы должны заменить его на новый, а потом на него зарегистрировать свой номер. Сделать это нужно до 9 августа 2019 года.
Свои вопросы в паспортно-регистрационную службу МВД мы отправили два месяца назад, но ответ получили только сейчас и в письменном виде. Мы не знаем, кто именно отвечал на наши вопросы.
Не на все вопросы были получены ответы, также у нас не было возможности задать дополнительные.
«Не наша компетенция»
- Обязаны ли граждане Таджикистана менять паспорта старого образца на новые? Где это сказано? Являются ли паспорта старого образца таким же действительным документом, как и новые?
- На основании Указа президента Республики Таджикистан от 20 сентября 2013 года, 1'(1519 «О введении паспорта гражданина» паспорт гражданина РТ образца 1996 года действителен на территории страны до окончания срока его действия.
- Не нарушает ли наши права постановление Правительства, в котором говорится, что сим-карты впредь можно покупать (и перерегистрировать) только на новые ID?
- В компетенцию Министерства внутренних дел и его территориальных подразделений входит оформление и выдача паспортов гражданина Республики Таджикистан. Относительно вопроса приобретения и перерегистрации сим-карт только по новым ID, вы можете обратиться в уполномоченный компетентный орган.
- Что такое «бессрочные» паспорта (после 40 лет)? Нужно ли гражданам после 40 менять свои паспорта, что об этом говорит закон? Касается ли и их вышеуказанное постановление?
Нет ответа.
Замена или приобретение паспорта образца 2014 года стоит 94,3 сомони ($10 по курсу НБТ). Штраф за просроченный паспорт составляет 110 сомони.
«Справка с адресного бюро не нужна»
- Почему, имея печать прописки в паспорте, граждане должны предъявить ещё в ПРС справку с адресного стола?
- При получении паспорта, граждане не обязаны предъявлять в паспортно - регистрационные службы справку из адресно-справочного бюро ПРС МВД, все проверки обязаны осуществлять сотрудники паспортно - регистрационных служб.
- Почему установлена стоимость справки в 20 сомони? Какие траты несут сотрудники адресного стола при её подготовке?
- На основании приказа МВД от 5 июня 2013 года, N400 «Об утверждении Прейскуранта «О платных услугах, которые предоставляет Паспортно регистрационная служба и её структурные подразделения» за оформление и выдачу справки адресно-справочного бюро ведомствам, министерствам и гражданам Республики Таджикистан установлен сбор 10 сомони. В случае срочного оформления и выдачи справки адресно-справочного бюро ведомствам, министерствам, предприятиям и гражданам плата увеличивается в 2 раза.
- Для получения паспорта нужно собрать необходимые бумаги в службах, расположенных в различных территориях города. Почему нельзя разместить все эти службы в одном месте, чтобы облегчить процесс получения паспорта?
- Ввиду того, что в здании Паспортно-регистрационной службы не хватает помещений, отдельные подразделения расположены в других зданиях органов внутренних дел. В настоящее время рассматривается вопрос объединения всех подразделений ПРС в одном здании и создания единого окна ПРС.
Пенсионеры за паспорт платить не должны
- Есть ли скидки для пенсионеров/ветеранов при оплате за получение паспорта?
- На основании постановления правительства от 30 мая 2014 года, К9336 «Об установлении размера сбора за выдачу паспорта гражданина и расходовании средств иных платежей в бюджет», участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, пенсионеры и инвалиды 1 и 2 группы освобождены от уплаты сборов за выдачу гражданских паспортов.
- Каков порядок получения паспортов гражданами РТ, находящимся за границей? Куда они могут обращаться? Плата за границей такая же?
- Паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается на территории Таджикистана паспортно-регистрационными службами по месту жительства или по месту пребывания. При оформлении паспорта необходимо личное присутствие заявителя (для фотографирования в цифровом формате и снятия отпечатков указательных пальцев левой и правой рук, - ред.).
Гражданам РТ, находящимся за пределами республики, заграничные паспорта выдаются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями.
Что делать людям кто временно находится в стране, где нет таджикского диппредставительства? Возможно ли подать заявление о смене паспорта электронным образом?
Нет ответа.
- Какие услуги входят в оплату получения новой ID карты ($10). Какие не входят?
Нет ответа.
- Почему на сайте МВД сумма стоимости за паспорт указана в долларах? Ведь по закону никто не может устанавливать сумму в иностранной валюте, тем более госорганы?
- Размер сбора за выдачу паспорта гражданина РТ (ID) в сумме в размере 10 долларов США, с оплатой в национальной валюте по курсу, определенному Национальным банком Таджикистана на день оплаты.
- У вас есть данные, насколько увеличился поток желающих сменить паспорт после 15 февраля?
- Анализ показывает, что по состоянию на 1 мая 2019 года, динамика обращений граждан по поводу замены паспортов остается стабильной.
МЕЖДУ ТЕМ:
Юридическая компания «Химоя» обратилась в аппарат президента Таджикистана с письмом, в котором указала, что перерегистрация сим-карт на паспорта нового образца противоречат законодательству Таджикистана. Аппарат президента это письмо отправил в Службу связи и Служба ответила: «Для предотвращения преступных закононарушений, угроз терроризма и экстремизма, совершенных посредством мобильных телефонов, настала необходимость взятия отпечатков пальцев каждого абонента», - говорится в письме, датированным 20 марта.
«Взятие отпечатков пальцев каждого абонента в случае совершения ими негативных действий, сильно содействует своевременному обнаруживанию преступников по отпечаткам пальцев, - отмечается далее. - В связи с этим и по причине того, что паспорт образца 2014 года (ID-карта, - ред.) позволяет взять отпечатки пальцев каждого абонента, появилась необходимость в новой перерегистрации абонентов мобильной связи».
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Кулли ахбор
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Азиза7
Уважаемая АП, пожалуйста разместите скан ответного письма МВД РТ, которое вы получили. Пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним могли бы с копией этого письма обратиться в структуры МВД РТ для получения паспорта БЕСПЛАТНО. Спасибо Вам за такую инициативу!
Фируз8
А почему нет ни одного слова о биометрических загранпаспортах, на которых есть все необходимые данные? Из-за какой-то сим-карты я не собираюсь принципиально менять свой паспорт.
Jimmy9
Pochemu janobi oil ne viskazalsya vot poetomu povodu? Eto tozhe grabezh naroda sredi belogo dnya