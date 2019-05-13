Посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат демонстративно покинул ифтар (вечернее разговение во время месяца Рамазан), организованный муфтиятом - Духовным управлением мусульман Кыргызстана (ДУМК). Причиной стало присутствие на мероприятии представителя гюленистского движения, которое в Турции объявлено террористическим, передает 24.kg.

Ифтар проходил 8 мая в бишкекском ресторане «Дасмия». Фырат возмутился, что на ужин приглашен бывший директор сети школ «Сапат» Орхан Инан. Эта сеть, которая начала работать в Кыргызстане в 1992 году, была основана оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

«В месяц Рамазан вы приглашаете террориста, это что за муфтият? Я вам построил мечеть за $35 миллионов, а вы меня ставите на одно место с террористом. Почему вы сюда приглашаете главу организации FETÖ (принятая властями Турции аббревиатура, расшифровывающаяся как «Террористическая организация фетхуллахистов» (Fethullahçı Terör Örgütü) и обозначающая движение Гюлена)? Я вам скажу, что вам придется выбрать либо Турцию, либо террористов», - заявил посол.

Между тем, пресс-секретарь муфтията по этому поводу заявил, что «на ифтаре людей не делят», и заверил, что конфликт был исчерпан, передает ИА "Фергана".

«Все были приглашены. Возникло непонимание, но позже все решилось. Сейчас все хорошо», - заключили в муфтияте.

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