По подозрению в мошенничестве крупного размера задержан 21-летний житель Варзобского района, сообщает пресс-служба МВД. Он взял у жителя Душанбе в долг 8,84 млн. сомони для расширения бизнеса и не вернул.
Отмечается, что в ОМВД по району И.Сомони с заявлением обратился 48-летний житель проспекта Рудаки столицы.
«По данным заявителя, в период января по апрель 2019 года, некий по имени «Шахром», войдя в его доверие, взял у него для оборота бизнеса 8 839 960 сомони ($936,5 тыс.), но деньги так и не вернул», - сообщает пресс-служба МВД.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 247 части 4 УК Республики Таджикистан, ведётся следствие, отмечает пресс-служба.
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Кулли ахбор
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Rajabali10
Ничего себе, 21 летний лохонул на целый миллион да еще $.