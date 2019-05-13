Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в очередной раз указал на необходимость увеличения численности женского пола среди сотрудников кредитных организаций страны.

Выступая на встрече с представителями финансовой, налоговой, таможенной и банковской сферы 10 мая, президент отметил, что неоднократно говорил об этом, однако количество мужчин в банках страны до сих пор превалирует.

Глава государства подчеркнул, что часто встречается, когда в региональных филиалах банков работают «упитанные молодые мужчины», которые выполняют функции кассира.

«Разве парни весом по 100-150 килограммов могут довольствоваться зарплатой в 700-800 сомони, которые они получают в месяц? Этих денег не хватило бы им на недельный обед в местной столовой, тем более, они не будут обедать в столовой, они обедают в ресторане», - сказал он.

По словам президента, чтобы располагать достаточными средствами, такие сотрудники банков идут на хищения средств банков и другие неправомерные действия.

Глава государства считает, что подобным здоровым упитанным парням было бы кстати работать на Рогунской стройплощадке, а не сидеть в банках.

По мнению Эмомали Рахмона, большинство хищений банковских средств в регионах происходят в результате сговора руководителей филиалов с бухгалтерами и кассирами, которые в основном являются лицами мужского пола.

Президент убежден, что такие функции в банках, как кассир, бухгалтер и другое, должны выполнять представительницы женского пола.

Глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода сообщил президенту, что среди сотрудников регулятора в настоящее время 31% составляют представители женского пола.

По словам председателя ГСБ «Амонатбанк» Сироджиддин Икроми, доля лиц женского пола в этом банке составляет 45%.

Президент посчитал, что этого мало, и надо наращивать численность представительниц прекрасного пола в банковской структуре.

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