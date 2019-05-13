В Кабуле убита знаменитая телевизионная журналистка Мена Мангаль, сообщает афганская служба Радио Свобода. Нападение произошло рано утром в субботу вблизи кабульского рынка, когда Мангаль ждала приезда такси, чтобы поехать на работу: Мангаль работала советником по культуре в нижней палате афганского парламента.

Очевидцы рассказали, что огонь вели двое мотоциклистов. По словам одного из свидетелей, один из нападавших выстрелил в воздух, чтобы разогнать людей, а затем дважды выстрелил в журналистку. Оба мужчины скрылись с места.

Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими сообщил, что Мангал застрелили неизвестные, и специальная команда полицейских занимается расследованием этого преступления.

Мена Мангаль в течение более чем десяти лет вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV.

Она была одним из лидеров мнений в местных социальных сетях. На ее страницах обсуждались права афганских женщин на работу и учебу.

Накануне Мангаль рассказала на своих страницах в соцсетях, что в 2017 году ее вынудили выйти замуж против ее воли. В начале мая она добилась развода. В последнее время журналистка сообщала, что неизвестные присылают ей сообщения с угрозами убийства.

По словам родственников журналистки, они подозревают в убийстве родственников с стороны бывшего мужа. Но, согласно заявлению полиции, прорабатываются все возможные варианты.

Как сообщает Голос Америки, Мать погибшей журналистки разместила в Twitter видео, в котором сообщила имена подозреваемых в убийстве дочери. По ее словам, ранее они похищали Мангал, однако позднее благодаря взятке были выпущены на свободу.

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