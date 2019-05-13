Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что причиной смерти большинства сотрудников избиркома, скончавшихся при подсчете голосов после выборов, стали инсульт и инфаркт, пишет РИА Новости.
При подсчете голосов скончались 496 сотрудников избиркомов. Большинство погибших - 131 человек - в провинции Западная Джава, сообщает местное издание Strait Times.
Центральная избирательная комиссия, в свою очередь, отмечает, что примерный возраст скончавшихся – от 50 до 70 лет.
"Смерти сотрудников избиркома — это не то, чего мы ожидали. Для исполнения их обязанностей требуется прекрасное здоровье. Тем не менее у сотрудников, ранее страдающих какими-либо заболеваниями, после длительных часов работы начали проявляться симптомы", — приводит издание слова генерального секретаря Минздрава Оскара Примади.
Он призвал общественность воздержаться от спекуляций на эту тему и заявил, что смерти были вызваны естественными причинами.
В Индонезии 21 апреля прошли одновременные однодневные всеобщие выборы всех уровней, на которых избирались президент и вице-президент страны, депутаты национального парламента, региональных парламентов и муниципальных советов городского и районного уровня.
Каждый избиратель должен был заполнить пять избирательных бюллетеней и опустить в пять разных урн для голосования. На выборах были зарегистрированы более 193 млн избирателей, имеющих право голосовать.
По предварительным данным, явка избирателей на выборы в Индонезии составила более 80 процентов.
Ранее сообщалось, что в ходе организации и проведения всеобщих выборов в Индонезии от переутомления скончались 92 сотрудника избирательных участков.
Действующий президент страны Джоко Видодо, который, по данным экзит-поллов, лидирует на президентских выборах, выразил соболезнования в связи с гибелью людей, назвав их "героями демократии".
Избирком объявит официальные результаты выборов 22 мая.
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