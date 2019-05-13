В Санкт-Петербурге мигранты из Центральной Азии устроили драку, сообщает питерское издание "Фонтанка".
Инцидент произошел на Васильевском острове, отмечает петерургский портал.
"Накануне днем в полицию позвонили очевидцы и рассказали о массовой драке. По словам граждан, один из мигрантов орудовал топором, его противник был повержен", - говорится в сообщении.
С места происшествия был госпитализировали 26-летний выходец из центральноазиатской республики. Ему в ходе драки пробили голову. Сотрудники полиции задержали 47-летнего мигранта по подозрению в нанесении телесных повреждений потерпевшему. Он оказался земляком пострадавшего молодого человека.
Издание не сообщает, граждане какой страны ЦА устроили драку.
Между тем. как пишет Конкретно.ру, в Мариинскую больницу был доставлен 26-летний гражданин Таджикистана. "Полицией задержан предполагаемый зачинщик драки, 36-летний земляк пострадавшего. Второй подозреваемый скрылся на автомобиле Kia Rio. Госномер иномарки зафиксирован. Местонахождение подозреваемого устанавливается", - отмечает издание.
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