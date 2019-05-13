27-летний Фахриддин Хакимов из города Истаравшан, что на севере Таджикистана, получив 91 голос из 100 возможных голосов жюри и оставив далеко позади других конкурентов, стал победителем 7 выпуска грандиозного вокального телешоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия-1» и вышел в финал.

Песня Криса Де Бурга «Леди дождя» в исполнении Фахридина Хакимова буквально взорвала зал и вызвала небывалый фурор среди «сотни» жюри во главе с известным певцом Сергеем Лазаревым.

«У нас были результаты и больше, но так тепло никого не приветствовали. Я не знаю, что подействовало на нашу сотню, то ли твоя профессиональная деятельность, то ли необычайно приближенное исполнение к Александру Панайотову, но ты впечатлил их, спев таким замечательным тембром», - сказал ведущий шоу Народный артист России Николай Басков.

Сергей Лазарев просто воскликнул:

«Я хочу тебе сказать спасибо огромное за это выступление. Ведь знаете, когда есть талант, когда есть голос, искренность, чувства и теплота ты можешь все! Ты молодец, все было от души! У тебя такой необычный тембр, не свойственный тебе по внешности, Лебеда говорит, что чем-то на меня тембр похож. Такой сладкий, хороший тембр. Просто сладкоголосый певец! В полку сладкоголосых певцов прибыло!».

Перед выступлением Фахриддин, представляя себя, рассказал, что является кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе.

«… и мне всегда хотелось представлять свою родину на международных соревнованиях, но, к сожалению, после травмы позвоночника пришлось оставить профессиональный спорт и после этого я решил все свои силы отдать музыке. Я хочу стать популярным артистом, чтобы меня слышали везде. У людей сложился такой стереотип про таджиков, что они умеют только строить, но я сегодня хочу доказать своим выступлением, что мы можем также достойно представлять свою страну на различных музыкальных площадках и больших сценах».

"Спеть дуэтом с Джонибеком"

После победы на шоу "АП" связалась с Фахриддином Хакимовым и вот, что он рассказал о себе, своей победе и планах.

"Я родился и учился в городе Истаравшан, после окончания школы переехал жить в Россию, профессионально занимался греко-римской борьбой и выступал за сборную Иркутской области, после травмы перестал заниматься профессионально борьбой и ушёл в музыку! Было очень тяжело попасть на этот проект, были кастинги, но, к счастью. удача мне улыбнулась, и я попал на этот проект!

Хочу всей России, а возможно и всему миру показать, что талантливых таджиков очень много! Вот немного бы нам продюсерской помощи, к примеру, в лице Джонибека Муродова, и будем на уровень выше! Мне нравится, что Джонибек Муродов всех молодых артистов поддерживает, хотя бы в социальных сетях, и призывает голосовать за тех или иных наших представителей страны. Надеюсь, что этот материал через ваш сайт увидит и Джонибек Муродов и в будущем мы могли бы сделать прекрасный дуэт.

Он отметил, что сейчас проживает в Москве, и это его первый опыт участия на подобного рода конкурсах.

"Раньше никогда музыкой не занимался, только в 23 года начал заниматься профессионально музыкой. Не женат, детей нет Сейчас подрабатываю в ресторанах певцом. Конечно, надеюсь на поддержку таджикистанцев в финале", - отметил начинающий певец.

Вокальный проект "Ну-ка, все вместе!" – это уникальное по зрелищности, красоте и эмоциональному напряжению вокальное шоу. Свои невероятные таланты демонстрируют лучшие исполнители, представители всех стилей и направлений.

Выступления участников оценивают сразу 100 человек в студии. Более масштабного и объективного народного жюри в студии еще не было за всю историю российского телевидения! В эту сотню вошли певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны, музыкальные блогеры и просто люди разных профессий, которые разбираются в музыке и сами прекрасно поют. Предводителем сотни является любимец всей страны Сергей Лазарев.

В каждом выпуске шоу соревнуются 10 талантливых исполнителей. Они должны спеть так, чтобы судьи захотели подпевать им. Чем больше голосов будет петь с конкурсантом, тем больше очков он набирает.

"Ну-ка, все вместе!" – самое народное из всех музыкальных шоу, участникам которого будет подпевать вся страна! В их репертуаре – российские и мировые суперхиты в разных жанрах. Но удачный выбор песни еще не гарантирует победу. Главное – суметь подобрать ключик к сердцам сразу ста судей! А это удастся только самым искренним, ярким и талантливым участникам. Трое участников, набравших по ходу программы наибольшее количество голосов, занимают места на подиуме в тройке лидеров.

Но уже каждый следующий конкурсант сможет потеснить их, если ему подпоют еще больше голосов.

Путевку в финал получают только двое лучших участников из каждого выпуска. Обладатель первого места переходит в финал автоматически. А конкурсанты, занявшие вторую и третью позиции, должны будут сразиться между собой в музыкальной дуэли. В финале развернется нешуточная борьба за главный приз – кубок проекта и один миллион рублей.

Гимном проекта является известная песня из "Бременских музыкантов""Ну-ка, все вместе! Уши развесьте! Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы!".

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