Чемпион Таджикистана душанбинский клуб «Истиклол» отправился вчера в Бишкек на матч четвертого тура группового этапа Кубка АФК-2019 против «Дордоя». До матча против «Дордоя» душанбинский клуб проведёт две тренировки в Бишкеке, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

Встреча 4-го тура группового этапа Кубка АФК-2019 в квартете «D» между клубами «Дордой» (Кыргызстан) и «Истиклол» (Таджикистан) пройдет в среду, 15 мая, на стадионе имени Долена Омурзакова и начнется в 19:00 часов по душанбинскому времени.

Состав «Истиклола» на матч Кубка АФК-2019 с «Дордоем»:

Вратари: Никола Стошич, Рустам Ятимов;

Защитники: Джалил Кимсанов (Узбекистан), Алексей Ларин (Украина), Искандар Джалилов, Ахтам Назаров, Зоир Джурабоев, Бахтиёр Каландаров;

Полузащитники: Михайло Сакич (Сербия), Фатхулло Фатхуллоев, Эхсони Панджшанбе, Амирбек Джурабоев, Шахром Сулаймонов, Мухаммаджон Рахимов, Алишер Джалилов;

Нападающие: Шериддин Бобоев, Шахром Самиев, Комрон Турсунов.

Главный тренер – Хаким Фузайлов.

Худжанд отправился в Ахшабад

Вице-чемпион Таджикистана футбольный клуб «Худжанд» сегодня, 12 мая, ранним утром из международного аэропорта Худжанда вылетел в Москву, откуда у команды запланирован вечерний рейс в Ашхабад.

В среду, 15 мая, в рамках четвертого тура группового этапа Кубка АФК-2019 «Худжанд» сыграет против туркменского «Алтын Асыра». Эта встреча пройдёт на стадионе «Копетдаг» в Ашхабаде и начнётся в 18:30 часов.

Напомним, что первый поединок команд, который прошел 30 апреля на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» в Худжанде, завершился нулевой ничьей.

Состав «Худжанда» на матч четвертого тура группы «D» Кубка АФК-2019 с «Алтын Асыром»:

Вратари: Давид Купатадзе (Грузия), Муминджон Гадойбоев;

Защитники: Торнике Джимшелеишвили (Грузия), Асилджон Бегимкулов (Узбекистан), Манучехр Ахмедов, Давронджон Эргашев, Сохибджон Хакимов, Фирдавс Чакалов;

Полузащитники: Ойбек Абдугафоров, Дилшод Каримов, Бахтиёр Чориев, Комрон Мирзонажод, Ходжибой Зиёев, Парвиз Алиев;

Нападающие: Турсунали Рустамов (Кыргызстан), Дилшод Васиев, Дилшод Бозоров, Джахонгир Эргашев.

Руководящий состав: Муроджон Умаров – исполнительный директор, Виталий Левченко – главный тренер, Шавкатджон Ибрагимов – начальник команды, Фаррух Марофиев – ассистент главного тренера, Фаррух Бердиев – тренер вратарей, Фируз Таджиев – врач, Давронбек Джураев – массажист, Джамшед Тюряев – начальник службы безопасности, Мирзомубин Мунавваров – администратор, Далер Отабеков – медиа-офицер.

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