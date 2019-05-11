В Таджикистане завтра отметят День Шашмакома – в 19-й раз. В 2000 году президент Эмомали Рахмон учредил День шашмакома, объявив 12 мая днем этого музыкального жанра.

Сегодня в честь Дня Шашмакома в столичном Доме радио состоится концерт мастеров этого древнего искусства. На концерте свое мастерство покажут исполнители государственного ансамбля «Шашмаком», Академии макома, известные макомисты из различных городов и районов республики.

Таджикистан отмечает День шашмакома с 2000 года: 12 мая того года Эмомали Рахмон подписал указ «О дальнейшем развитии жанра шашмаком».

«Шашмаком - это наш мир, наш язык, наша культура и наша сущность. Если бессмертное творение Фирдоуси «Шахнаме» - вершина творчества в мире поэзии, то вершиной творчества в мире музыки является «Шашмаком», - отметил тогда президент Таджикистана.

С тех пор ежегодно в эти весенние дни отмечается День Шашмакома, сопровождаемый красочными программами мастеров и любителей этого прекрасного искусства.

Три года спустя, 7 ноября 2003 года, ЮНЕСКО признало Шашмаком шедевром устного и нематериального наследия человечества.

Шашмаком — разновидность вокально-инструментальной музыки, зародившаяся в Центральной Азии и получившая развитие на территории современных Таджикистана и Узбекистана.

Государственный статус

Истоки Шашмакома берут свое начало со времен великого Борбада (7 век нашей эры).

В советские времена в Таджикистане шашмакому уделяли достаточно серьезное внимание.

Например, в 60-е годы в республике была закончена работа над пятитомным изданием, посвященным этому искусству. В нем ученые-музыковеды собрали всю научную информацию, описали классические традиции исполнения. Артистов в стране хватало, их знали, любили и слушали.

Сегодня в Таджикистане этому жанру музыкальной культуры придан государственный статус, в Комитете по телевидению и радио при правительстве создан государственный ансамбль «Шашмаком», где собраны лучшие исполнители.

Концерт, посвященный Дню шашмакома, в Душанбе в 2018 году.

Эта музыка кажется грустной и, возможно, заунывной, хотя большинство ее исполнителей поют о великой любви – о той, какой ее понимали суфии. Это когда, воспевая красоту, например, женщины, поэт-суфий все же обращался к богу.

Стихотворной основой вокальных частей шашмакома являются произведения классиков таджикско-персидской поэзии Хафиза, Саади, Джами; музыкальное сопровождение – танбуры, дутары, дойры.

Шашмаком в дословном переводе – это шесть макомов, или ладов. Макомом называется многочастная вокально-инструментальная сюита. Структура макома делится на инструментальную и вокальную составляющие. Сначала она развивалась на 12 макомах; в шести – эта музыка впервые описана в научных трактатах начала XVIII века, она была сформирована в Бухаре.

Академия макома

В 2003 году Народный артист Таджикистана, профессиональный знаток шашмакома Абдували Абдурашидов открыл в республике Академию макома, и собрал лучших выпускников консерватории.

Директор Академии макома Таджикистана Абдували Абдурашидов Asia-Plus

Абдурашидов решил воспитать в Академии мастеров, которые восстановили бы утраченные традиции шашмакома.

Во-первых, этому жанру необходимо было вернуть циклическую манеру исполнения, рассказывал ранее «АП» музыкальный руководитель Государственного ансамбля шашмакома им. Шахобова при Комитете по телевидению и радиовещанию Таджикистана Джамшед Эргашев.

«То есть, один маком – это песня из 25-30 газелей, которая по времени растягивается до полутора часов. 70 лет мы использовали только части одного макома, теперь вернулись к традиционному исполнению», – отмечал Эргашев.

Во-вторых, в академии решили восстановить прежнюю систему обучения. «Это принцип «устод - шогирд» (мастер - ученик), на протяжении многих столетий эта система обучения обеспечивала преемственность базовых знаний. В советское время она была во многом разрушена», – рассказывал Эргашев.

Маком – это живой родник, питающий духовную жизнь народа. В ней отражение его многовековой мудрости и философии, сказочной красоты родной земли. Известными исполнителями этого жанра были такие мастера как Бобокул Файзуллоев, Шохназар Сохибов, Фазлиддин Шахобов, Нериё Аминов, Барно Исхакова, Ахмаджон Бобокулов, Боймухаммад Ниёзов, Ханифа Мавлонова, Шоиста Муллоджонова, Джурабек Муродов и другие.

В-третьих, традиция классического шашмакома заключалась в том, что исполнитель – это и певец, и музыкант в одном лице: в последние годы большинство артистов уже не выступали в двух этих ипостасях сразу.

Кроме того, слушатели академии учились навыкам стихосочетания.

«Потому что у каждого стихотворения есть своя ритмика, и нужно ее учитывать, накладывая на музыку. Это целая наука, которой, к сожалению, перестали пользоваться. Наша академия ее вернула. И сделала очень полезное дело, особенно с учетом того, что Эмомали Рахмон поручил сочинять новые макомы на современную поэзию. В этом деле без навыков стихосложения не обойтись», – пояснил Эргашев.

Академия макома Таджикистана Минкультуры РТ

В сентябре 2018 года Академия макома Таджикистана стала обладателем Гран-при международного фестиваля в Узбекистане, покорив узбекский Шахрисабз, и получила в качестве приза $15000.

За всю историю своего существования Академия макома не раз принимала участие во многих международных фестивалях искусств. Посещали артисты академии с концертом многие страны мира, в том числе Центральную Азию, Россию, Европу, США и другие страны Востока - Индию, Пакистан, Турцию, Иран и Китай.

Но самым знаковым событием для таджикских макомистов все же считается то, что в 2006 году альбом «Незримые лица возлюбленных» Академии макома Таджикистана был номинирован на американскую премию GRAMMY.

А еще Академия успела записать в студии звукозаписи все циклы инструментальной (Мушкилот) и вокально-инструментальной (Наср и Савт) частей Шашмакома, что до этого никем не делалось.

Кстати, выпускники этой академии вместе со своим руководителем в 2016 году выпустили новое издание в шести томах, посвященное шашмакому, работа над которым заняла у них 8 лет.

Как шашмакомисты едва не попали в тюрьму

Эту своеобразную музыку во все времена одинаково обожали мусульмане и иудеи. Когда-то услышать ее было можно только во дворцах правителей, а теперь ее исполняют в Карнеги-холле.

Музыка шашмаком и сейчас не для всех. Истинные ценители этого искусства должны как минимум разбираться в высокой поэзии. Для шашмакома это традиционно – например, в XIX - начале XX веков его исполняли исключительно во дворцах бухарских правителей.

«Знаменитый придворный певец двух последних бухарских эмиров – Леви Бабаханов (Левича, 1873 – 1926 годы) был любимцем Алим-хана, – рассказывает Джамшед Эргашев. – Он исполнял шашмаком исключительно во дворце эмира. Но однажды спел в узком кругу своих друзей, эмиру об этой дерзости доложили, и он приказал схватить Леви и казнить его. Артисту пришлось пуститься в бега. Он скрывался то ли 8 месяцев, то ли 2 года – в источниках называются разные сроки. Но, в конце концов эмир соскучился по своему любимцу и отменил указ. Леви вернулся во дворец и продолжил петь, но ему строго-настрого приказали больше не выступать перед обычными людьми».

Принадлежность к категории элитарной музыки в XX веке сыграла с шашмакомом злую шутку: с приходом в регион большевиков это искусство оказалось в опале, как «не соответствующее нуждам народа».

«Сын Садриддина Айни – Камол – рассказывал мне такую историю: Садриддин Айни был большим поклонником шашмакома. Однажды он оказался в Ташкенте за одним столом с высокопоставленными чиновниками и услышал разговор о том, что исполнителей шашмакома, которые до сих пор живут и работают в Самарканде и Бухаре, собираются арестовать и отправить в тюрьму. Тогда он обратился к своим родственникам, которые занимали посты в правительстве Советского Узбекистана, с просьбой отправить троих выдающихся шашмакомистов – Бобокула Файзуллоева, Шохназара Сохибова и Фазлиддина Шахобова – в Душанбе. В столице тогда шашмакома не было; в Гиссаре был, в Худжанде – тоже, а Душанбе был слишком молодым. Айни не отказали, музыкантов вывезли из Узбекистана. Здесь шашмакомистов поддержал и академик Бободжон Гафуров (автор книги «Таджики», 1-й секретарь ЦК Компартии Таджикистана. – Прим. «ОА»), и эта великая троица положила основу для развития шашмакома в новой столице Таджикистана, – рассказывал Эргашев.

В нашем регионе шашмаком звучит только в двух странах – в Таджикистане и Узбекистане. Макомная музыка существует и в Иране, Азербайджане, Сирии, Турции и даже в Индии. Но именно шашмаком имеет сформированную научную систему.

источник: theopenasia.net

Как шашмаком стал популярным в Америке

Сейчас он популярен не только в Таджикистане и Узбекистане, его с успехом продвигают и в Америке. Кто? Бухарские евреи! Представители этой диаспоры в энциклопедиях и справочниках значатся как основные носители шашмакома.

Большая часть легендарных исполнителей этого жанра и в Таджикистане, и в Узбекистане – это бухарские евреи. Да и сам знаменитый Левича Бобоханов - еврей по национальности.

Их отъезд из стран Центральной Азии на любви к шашмакому никак не отразился. Напротив, это искусство они стали активно распространять в Штатах и в других западных странах.

В Нью-Йорке сейчас работает школа шашмакомистов, постоянно проводятся концерты этой музыки. А в 2012 году Конгресс бухарских евреев США и Канады организовал первый фестиваль Shashmaqam Forever, который прошел в Карнеги-холле; в 2013 – второй, в конце 2016-го в Нью-Йорке провели этот фестиваль уже в третий раз.

На такие мероприятия традиционно приглашают артистов из Таджикистана и Узбекистана, а когда концерты этой музыки проходят в странах ЦА, к нам приезжают шашмакомисты из Америки.

У этой музыки поистине нет границ.

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