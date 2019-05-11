10 мая Владимир Путин играл в Сочи за команду «Легенд хоккея» против сборной Ночной хоккейной лиги. Соперники даже не пытались сделать вид, что хотят помешать президенту, отмечает Sports.ru.

Президент России традиционно под 11 номером сыграл в очередном гала-матче Ночной хоккейной лиги – и установил личный снайперский рекорд: 8 голов в одной игре.

Игра состоялась 10 мая в Ледовом дворце «Большой» в Сочи и завершила VIII Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги — любительской организации, созданной в 2011 году по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея.

Товарищами Путина по команде стали министр обороны Шойгу, а также хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов и Виктор Шалимов.

Команда «Легенды хоккея» обыграла сборную НХЛ со счетом 14:7.

Впрочем, с такой игрой защитников удивительно, что Путин оформил только один окта-трик.

Медуза отмечает, что президент РФ забросил больше всех шайб, но сколько именно, до конца непонятно. Российские агентства сообщили о десяти шайбах, в Кремле — о девяти, а в Ночной хоккейной лиге — только о восьми.

После окончания встречи президент проехал вдоль бортика, приветствуя трибуны. Похлопав в ладоши, он не заметил красный ковер, лежащий на льду, запнулся и упал. Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский помогли Путину подняться.

В 2015 году Владимир Путин уже забрасывал восемь шайб за матч, но ни разу не приносил своей команде десять очков за игру.

В 2018 году гала-матч Ночной лиги также состоялся 10 мая и завершился победой «Легенд хоккея» над «Сборной Ночной лиги» со счетом 12:7. Путину тогда принадлежали пять заброшенных шайб из двенадцати.

Между тем, сборная России по хоккею обыграла команду Норвегии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира со счетом 5:2, сообщается в твиттере Федерации хоккея России. Чемпионат мира по хоккею стартовал в Словакии 10 мая. Сборная России в групповом этапе также сыграет против Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции. Финал ЧМ пройдет 26 мая.