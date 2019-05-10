К 21 году лишения свободы приговорен житель Согда за жестокое убийство своей супруги: он нанес ей 12 ножевых ранений на глазах ее родных.
В Согдийском областном суде "АП" сообщили, что 33-летний житель джамоата Ёри города Пенджикента Далер Ходжимуродов признан виновным по ст. 104 УК Республики Таджикистан и приговорен к 21 году лишения свободы.
Срок наказания Далер Ходжимуродов будет отбывать в колонии строго режима.
Источник отметил, что осужденный днем 1 ноября 2018 года приехал в дом родителей своей супруги - Бобоевой Шукроны, чтобы навестить детей: супруга увезла их с собой к родителям после очередного семейного скандала.
Осужденный хотел увезти детей обратно домой, но брат жены воспрепятствовал этому. Разгорелся скандал. Осужденный вышел из дома, поехал на рынок и купил хозяйственный нож: он хотел зарезать брата жены.
"Вернувшись в родительский дом супруги, он нанес несколько ножевых ударов брату жены, которая прибежала на крики - в это время осужденный нанес 12 ножевых ударов и ей. Женщина от ранений, не совместимых с жизнью, скончалась на месте происшествия. Брата врачам удалось спасти", - сообщили "АП" в суде.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Хуҷанд: бунёди шиногоҳи нав дар соҳили чапи дарёи Сир
Кадом навъи мактаби миёна барои кӯдак интихоб кунем?
Нони очагӣ аз нав мӯд шуд
Эмомалӣ Раҳмон зиёни расида аз фасодзадагии кормандони бахши молияро номбар кард
Дар Тоҷикистон ислоҳоти низоми САҲШ ҷараён дорад
Оғози ҳаракати троллейбусҳои нави муосир дар Душанбе
Дар Тоҷикистон иқтисоди рақамӣ бунёд мекунанд
Дар Қазоқистон 9 май дастрасӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаи хабаргузориҳо қатъ шуд
Бо вуҷуди манъи мақомот, раҳпаймоии “Полки ҷовидон” дар Тошканд баргузор шуд
Ҷаласаи нахусти FSC дар Вена таҳти раёсати Тоҷикистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста