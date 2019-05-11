Спецрейсом из Багдада в Душанбе ночью 30 апреля были доставлены таджикские дети, чьи матери находятся в тюрьмах Ирака. Насколько сложной может быть адаптация этих детей в обществе? Кто им должен помочь? И есть ли вероятность, что они пополнят ряды радикалов?
О рисках и особенностях реабилитации детей, «АП» рассказала казахский психолог Юлия Денисенко, которая работает с подростками, возвращёнными Казахстаном из Ирака и Сирии.
«Внимание близких будет решать ключевую роль»
- Насколько сложной может быть адаптация этих детей в общество? Где этого быстрее можно добиться, в семье или может в интернате с педагогами?
- Начать надо даже не с реабилитации, а с первоначальной оценки рисков. То есть, в какой степени реабилитация возможна, существует ли потенциальная опасность для принимающей стороны, каким образом можно избежать негативных проявлений того опыта, который, помимо своей воли, дети получили в зоне военных действий.
Сейчас, совместно с Представительством Международной тюремной реформы в Центральной Азии (PRI), мы как раз занимаемся этим документом. Думаю, что скоро сможем предоставить его всем заинтересованным странам.
Реабилитационный же подход будет разниться в зависимости от возраста несовершеннолетнего. В случае с маленькими детьми главной мотивирующей силой является любовь близких. Им необходима лишь социальная поддержка и помощь в развитии навыков соответственно возрасту. У детей старшего возраста придется иметь дело с уже сформированной системой мировоззрений. Но и здесь поддержка и внимание близких, будут решать ключевую роль. Помните, окружение формирует наше сознание.
- Что говорит об этом мировая практика, и насколько успешно взрослые дети, воспитанные на войне в жестокости благополучно адаптируются в обычную среду? Можете рассказать обо всех необходимых этапах работы с подростками?
- Одной из успешной практик такой работы является пакистанский проект «Sabaoon», созданный военными, ЮНИСЕФ и другими организациями гражданского сектора в 2009 году в долине Сват. Основное внимание уделяется детям от 12 до 17 лет, которые были связаны с движением «Талибан». В проекте вместе работают психологи, преподаватели и религиозные деятели, которые вдохновляют на критическое мышление и учат самостоятельному принятию решений. После индивидуальной оценки риска, центр предоставляет молодым людям специализированное начальное и среднее гражданское образование, психологические и религиозные консультации, а также техническую и профессиональную подготовку.
К 2012 году более 1150 молодых людей воспользовались этой программой, а в 2010 году был открыт второй пробный проект для девочек.
Что касается непосредственно вопроса возвращения детей из зоны сирийского конфликта, то четкой стратегии нет ни у одной страны в мире. Программы реабилитации разработаны в нескольких европейских странах, но, чтобы стать практическим руководством, они должны пройти адаптацию.
Из своего опыта реабилитации подростков скажу, что ничего не получится, если вы не добьетесь его доверия и уважения. В остальном, все очень индивидуально, как и с взрослыми. Более ясную картину мы получим тогда, когда будем обладать достаточным опытом реабилитации именно этой категории маленьких и постарше наших граждан.
Важно не допустить распространения радикальных взглядов и стигмы
- Есть ли опасность, что эти дети (какая-то их часть) могут в будущем стать преступниками? Скажем, какова вероятность этого, опять же среди более взрослых детей? Ведь методы вербовки тех же боевиков ИГ очень действенны и в их ловушку попадают даже взрослые люди с более устойчивой психикой.
- Вероятность есть всегда. Причем, это касается всех нас в том числе. Но, конечно, у человека, воспитанного в террористическом лагере, она гораздо выше. Поэтому подростка, прошедшего в лагере боевиков военную подготовку и не имеющего попечителей в лице родственников, которые могли бы следить за процессом реабилитации, нельзя сразу направить в детский дом во избежание распространения им радикальных идей среди сверстников. Его проживание в реабилитационном центре не может длиться меньше полугода в условиях контроля со стороны специалистов.
Конечно, тут основную ставку надо делать и на то, чтобы не допустить стигматизации. Эти дети не должны подвергаться дискриминации, им нужно предоставить возможность получить образование, какие-то профессиональные навыки, развиваться в спорте или творчестве, которые помогут стать своим в обществе в самые короткие сроки.
- Вы общались с такими детьми, возвращёнными из мест, где идёт война? Что можете сказать по своему собственному опыту?
- Скажу, что это не так сложно, если в команду привлечены хорошие специалисты – медики, психиатры, психологи, воспитатели, педагоги, теологи, родственники, и если все они горят своей работой и действительно хотят помочь.
Перед процессом реабилитации нужно четко оценить «статус-кво» и массу рисков социального и психологического порядка – это достаточно трудоемкий процесс, но он технически самый главный.
- Что главное не упустить в работе с детьми?
- Не забывайте, что больше всего на свете этим детям не хватало любви и заботы.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Хуҷанд: бунёди шиногоҳи нав дар соҳили чапи дарёи Сир
Кадом навъи мактаби миёна барои кӯдак интихоб кунем?
Нони очагӣ аз нав мӯд шуд
Эмомалӣ Раҳмон зиёни расида аз фасодзадагии кормандони бахши молияро номбар кард
Дар Тоҷикистон ислоҳоти низоми САҲШ ҷараён дорад
Оғози ҳаракати троллейбусҳои нави муосир дар Душанбе
Дар Тоҷикистон иқтисоди рақамӣ бунёд мекунанд
Дар Қазоқистон 9 май дастрасӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаи хабаргузориҳо қатъ шуд
Бо вуҷуди манъи мақомот, раҳпаймоии “Полки ҷовидон” дар Тошканд баргузор шуд
Ҷаласаи нахусти FSC дар Вена таҳти раёсати Тоҷикистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста