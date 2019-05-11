Более 240 работников единственного в республике производителя минеральных удобрений - «Азот» - уже более трех лет не могут получать заработную плату. Отчаявшиеся люди, которые не были услышаны ответственными структурами, возлагают последнюю надежду на президента страны Эмомалм Рахмона.

В своем письме в адрес президента, который находится в распоряжении «АП», работники предприятия просят способствовать получению заработанных ими денег.

Они отмечают, что на обращении к главе государства их вынудила безвыходная ситуация, так как иными способами они не были услышанными.

Работники предприятия подчеркивают, что уже более трёх лет не могут получить заработанные деньги. «Кто-то использует всё своё влияние и связи для того, чтобы не выплачивать заработную плату работникам и, чтобы никто не нёс ответственности за эти противоправные действия», - говорится в обращении.

В нем подчеркивается, что руководство ОАО «Азот» нарушила все нормы трудового законодательства. «Свыше 240 отчаявшихся работников не могут получить заработную плату более трех лет. Наряду с этим они вынуждены оплачивать счёта, платить по кредитам, кормить семью, растить и обучать детей», - отмечается в письме.

Поясняется, что предприятие задолжало работникам по заработной плате более 2,5 миллионов сомони.

Авторы письма подчеркивают, что неоднократно обращались за помощью во всевозможные органы государственной власти, но как оказалось, никто не в силах им помочь.

Кто должен отдать деньги?

Контрольный пакет акций ОАО «Азот» в сентябре 2016 года был приобретен китайской компанией «Хэнан Чжун-Я холдинговая группа». Китайская компания получила 50%+1 акция предприятия.

Компания обязалась достроить предприятие и оснастить его современными технологическими линиями. Объем прямых инвестиций компании составил $360 млн.

Согласно заключенному с китайцами соглашению, правительство Таджикистана берёт на себя ответственность за ранее имеющиеся долговые обязательства предприятия.

В Государственном комитете по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана признают, что ответственность за погашение имеющейся задолженности по зарплате до приобретения акций предприятия китайской компаний лежит на правительстве республики.

На запрос «АП» в Комитете отметили, что китайская компания «Хэнан Чжун – Я» не обязана погашать задолженность, образовавшуюся до заключения инвестиционного соглашения с правительством страны.

В Комитете подчеркивают, что суммарный размер задолженности перед работниками «Азот» составляет 2,5 млн сомони.

Отмечается, что до сентября 2016 года ОАО «Азот» вовсе не вел производительную деятельность, а работники привлекались руководством только для сохранения имущества компании.

В Госкомимуществе подчеркивают, что вопрос погашения задолженности по заработной плате перед работниками ОАО «Азот» находится на рассмотрении.

«Мы по этому направлению работаем с инвестором (компания «Хэнан Чжун – Я», - ред.), который согласился поэтапно в ходе реализации проекта погашать задолженности по зарплате», - говорится в ответе Комитета.

Отмечается, что с сентября 2016 года до настоящего времени работники предприятия «Азот» своевременно получают зарплату. Средняя зарплата работников на данный момент составляет 1830 сомони.

Предприятие Фирташа

ОАО «Азот» (Вахшский азотно-туковый завод) расположен в городе Сарбанд. Это единственное предприятие в республике, выпускающее минеральные удобрения.

В 2001 году украинский миллиардер Дмитрий Фирташ, который наладил обширные торговые связи со среднеазиатским регионом, начал инвестировать в химическую промышленность, приобретя 75% акций завода «Таджик Азот». Еще 20% акций предприятия остались у правительства Таджикистана, а владельцем 5% акций являлся Хайрулло Саидов – сын опального предпринимателя Зайда Саидова.

После этого ЗАО СП «Таджикистан Азот» вошло в состав OSTCHEM Group, крупного химического холдинга, объединяющего предприятия по производству химической продукции в Украине, Таджикистане, Эстонии.

Однако с 2009 года предприятие фактически перестало функционировать из-за приостановления подачи узбекского природного газа, на котором оно работало.

В 2014 году по решению Верховного суда Таджикистана предприятие было национализировано вместе с оборудованием и другим закупленным после приватизации Фирташем имуществом.

Этому решению предшествовали претензии Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана украинскому бизнесмену в незаконном приобретении акций, нецелевом использовании средств и участии в незаконной сделке по продаже оборудования.

СПРАВКА «АП»:

ОАО «Азот» (бывший Вахшский азотно-туковой завод) создано в 1967 году. Он расположен Вахшской долине Хатлонской области, городе Сарбанде (117 км от Душанбе). Общая площадь завода составляет 121 га.

В цехах завода работали свыше 1200 человек. Он производил карбамид, аммиак, двуокись углерода, оксиген и жидкий азот. Карбамид используется в народном хозяйстве, аммиак в производстве, двуокись углерода в легкой пищевой промышленности, оксиген в медицине, газосварке, а жидкий азот в животноводческих хозяйствах.На заводе также имелись вспомогательные цеха по механическому ремонту, а также ремонту электрического оборудования, электроснабжения, контрольно-измерительного, автоматического, транспортного, строительно-ремонтного оборудования, централизованный отдел технического контроля и санитарная лаборатория.

Продукция завода экспортировалась в Афганистан, Иран, Туркменистан, Украину, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.