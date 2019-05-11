С 5 мая в России мессенджеры должны проверять данные о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора, сообщает ТАСС. Соответствующий документ подписал 6 ноября 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев.
По сообщению российских СМИ, согласно этому постановлению правительства, теперь мессенджеры (Viber, Whatsapp, Imo, Wechat, Telegram и другие) должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора.
«Операторы, в свою очередь, в течение 20 минут обязаны предоставить запрашиваемую информацию. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной», - сообщает ТАСС.
Отмечается, что мобильный оператор после регистрации обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код.
«Кроме того, при расторжении договора об оказании услуг с абонентом мобильный оператор должен уведомить об этом администрацию мессенджера в течение суток, причем у нее будет 20 минут, чтобы повторно идентифицировать пользователя», - говорится в постановление.
Администрация мессенджера будет обязана ограничить возможность пользователям, не прошедшим процедуру идентификации, отправлять или получать сообщения внутри сервиса.
Глава Роскомнадзора Росии Александр Жаров уверял, что новые обязанности операторов связи и мессенджеров не повлияют на тайну переписки, так как запрашиваться будут лишь те сведения, которые необходимы для идентификации пользователей.
Мобильные операторы России ("Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele2) уже заявили, что готовы к выполнению новых требований. Однако мессенджеры ещё не заявили о готовность и не приступили к работе по новым правилам. Согласно постановлению, мессенджеры которые не выполняют новые правила, будут заблокированы на территории Российской Федерации.
Что будет с мигрантами?
По мнению экспертов, это может отразиться, в первую очередь, на тех гражданах Таджикистана, которые находятся на территории России и пользуются услугами российских мобильных операторов - в основном, речь идет о трудовых мигрантах.
По различным данным, более 1 млн. граждан Таджикистана живут и работают в России.
Многие мигранты пользуются нелегальными сим-картами и новые правила принесут им трудности.
«К сожалению, наши граждане не всегда пользуются легальными сим-картами в России. Это не из-за того, что они скрываются. Кто-то не знает, как и где легально купить сим-карты, другой не имеет документов для легальной регистрации», - говорит эксперт.
По его словам, для удобства многие из них покупают сим-карты прямо на улице, и эти сим-карты считаются нелегальными.
«Эти сим-карты покупаются у сотовых операторов на имя временных компаний и организаций и продаются на улицах. Согласно постановлению, владельцы этих сим-карт не могут зарегистрироваться в мессенджерах», - говорит эксперт.
Далер Нозимов, трудовой мигрант из Таджикистана, говорит, ему сим-карту дали прямо в аэропорту перед вылетом, без регистрации, но пока трудностей с ней не возникало.
«Мне в аэропорту дали сим-карту, когда я прилетел из Таджикистана. Пользуюсь более года, но не знаю, на кого она оформлена. Пока мессенджеры не просили повторную регистрацию. Многие из наших соотечественников не имеют легальных сим-карт. Посмотрим, что будет. Наверно, придётся покупать новую сим-карту», - сообщил Далер.
Возможно ли введение таких правил у нас?
Правительство и другие органы России связывают данное постановление с безопасностью. По словам главы Роскомнадзора Александр Жарова, так как ранее для входа в мессенджер было достаточно авторизоваться при помощи кода, пользователь мог использовать любой телефонный номер — даже тот, который принадлежит не ему. И это мешало правоохранительным органам в расследованиях, так как они не могли отследить источник тех или иных сообщений.
«Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», - цитирует его слова gazeta.ru.
В Таджикистане уже который год ограничивают интернет, а также принимают новые правила регистрации сим-карт для предотвращения террористических коммуникаций. Поэтому некоторые эксперты говорят о том, что Таджикистан может скопировать это постановление.
«Скопируют ли наши законодатели эти нормы, пока не ясно. Но с учетом того, что в нашей законотворческой практике уже давно укоренилось слепое копирование российских законов, вероятность такого развития событий вполне реальна. Тем более, если речь идет о новых запретах и усилении контроля за телекоммуникационной сферой, оказавшейся под жестким давлением со стороны властей, особенно последние пару лет», - говорит Рустам Гулов, блоггер и медиатренер.
Но другие специалисты не согласны с ним. По словам нашего источника в одной из сотовых компаний, Таджикистану нет необходимости принимать такие правила.
«Смотрите, два года назад запретили продажу сим-карт без регистрации по паспорту. Потом было постановление о перерегистрации. Теперь, согласно изменениям, мы обязаны всех абонентов регистрировать по паспортам нового образца (которые начали выдавать с 2014 года), где есть отпечатки пальцев и другие данные владельца. То есть, когда у наших правоохранительных органов или спецслужб есть номер телефона предполагаемого преступника, они могут устанавливать личность владельца сим-карты со всеми данными», - говорит эксперт.
По его словам, в настоящее время в нашей стране практически нет нелегальных сим-карт, но может есть такие случаи, когда сим-карта зарегистрирована на родственников.
Продажи сим-карт: с новыми паспортами, под наблюдением камер
Сим-карты должны регистрироваться по паспортам нового образца под наблюдением камеры. Об этом говорится в поправках к постановлению правительства «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними».
Постановление о внесении поправок к постановлению правительства от 30 апреля 2016 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 9 февраля 2019 года, и он был опубликован в правительственной газете «Джумхурият» 15 февраля.
«Служба связи при правительстве Республики Таджикистан обязана предпринять меры по регистрации не более двух сим-карт на одного человека у всех операторов (то есть, две сим-карты в принципе, вне зависимости у какого оператора, - ред.) и переоформлять сим-карты, которые не зарегистрированы на паспорта образца 2014 года, в течение 6 месяцев», - говорится в постановлении правительства.
Подключение иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянное место жительства которых не является Республика Таджикистан, осуществляется на срок разрешения их пребывания на территории страны – согласно сроку действия визы. Для лиц, имеющих права на временное пребывание без визы с регистрацией или без регистрации - на соответствующий срок.
Также согласно новым поправкам к пункту 17 постановления, ответственные лица должны устанавливать камеры наблюдения в каждом пункте продажи сим-карт.
В соответствии с пунктом 20 постановления, несовершеннолетние с 16 лет могут приобретать сим-карты по письменному согласию родителей или опекунов.
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