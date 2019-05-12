Подготовили для вас список натуральных продуктов, которые производятся в Таджикистане и так хорошо, что могли бы конкурировать за звание лучших в мире.
Батончики из тутовой халвы
Это вкусное, полезное лакомство для здорового питания, которое производят на Памире из плодов белого тутовника с добавлением орехов, меда, льна, кураги, имбиря и фруктами – разновидностей несколько. Она полезна при малокровии, болезнях желудочно-кишечного тракта, одышке, для работы сердца и восстановления обмена веществ. Также тутовые плоды являются желчегонным и мочегонным средством, используются для профилактики заболеваний органов зрения.
Все это благодаря таким полезным веществам в составе, как глюкоза и фруктоза, органические кислоты, эфирные масла, витамины C, E, K, PP, комплекс витаминов B и каротин, макроэлементы (кальций, натрий, магний, фосфор и калий) и микроэлементы (цинк, селен, медь и железо). Также шелковица может быть полезна диабетикам, ведь она способствует снижению сахара в крови.
Рецепт приготовления тутовой халвы передается от пра-прабабушек и дедушек, которые, зная о пользе тутовника для здоровья, с удовольствием ее ели в сезон цветения, а на зиму заготавливали запасы.
Для изготовления этих батончиков ягоды собираются на склонах гор Памира на высоте около 2000 метров над уровнем моря. При их выращивании не используются химические удобрения, а при обработке – добавки, которые часто применяются в пищевой промышленности.
Они абсолютно натуральны, не содержат красителей, ароматизаторов, глютена и генно-модифицированных продуктов.
Сухофрукты в шоколаде
На шоколадной фабрике «Ширин» производят полезные конфеты, которые разбирают с торговых полок вмиг. Это сухофрукты и фрукты с орехами в шоколаде - абрикос, чернослив, кишмиш, вишня. Вообще, орехи и сухофрукты – это не только вкусно, но и очень полезно. А если их еще запрятать в шоколад, то конфеты превращаются оригинальный кулинарный шедевр.
Вообще, конфеты отечественного производства – «Ширин» и «Амири» в последние несколько лет составляют активную конкуренцию импортным конфетам из России и Украины. Местные фабрики постоянно расширяют линейку своего ассортимента и пытаются обойти «заморского брата» за счет более доступных цен.
Колбаса «ЭКО-ХАСИБ» из здорового мяса
К колбасной продукции в нашей стране, как впрочем, во всем мире, нет особого доверия. А люди, ведущие здоровый образ жизни, давно отказались от этого продукта питания. Но цех «ЭКО-ХАСИБ» производит колбасу по рецептуре и технологии, соответствующей признанному советскому Госстандарту, без популярных сегодня вредных добавок. Единственные добавки, которые используются в продукции «ЭКО-ХАСИБ» - это натуральные приправы – мускатный орех, кориандр, фисташки, чеснок, перец и пр. продукты, которые мы покупаем на рынке. Правда, некоторые изменения все же были внесены, поскольку практически во всех колбасах в советское время использовалась свинина, которую в «ЭКО-ХАСИБ» заменили на баранину.
Все мясо, которое используется отечественным колбасным цехом, поставляется из экологически чистых сельских хозяйств страны, в которых скот питается исключительно травой и другим естественным кормом, его не «пичкают» химикатами и антибиотиками, поэтому мясо у них «здоровое».
Производственная линейка колбасного цеха «ЭКО-ХАСИБ» составляет более 20 наименований, включающих в себя настоящие мясные деликатесы. Среди них полукопченая колбаса с чесноком (из говядины и баранины), копченая колбаса с красным перцем по турецкой рецептуре, колбаса с добавлением молотого перца и тмина, колбаса из баранины с добавлением фисташки, мускатного ореха.
Кроме того, в магазине представлен широкий выбор национальной продукции: хасиб из бараньих внутренностей с рисом, конина (кази), копченый язык, прессованное мясо, холодец, копченный бараний курдюк (думба) и многое другое, рецепты которых были позаимствованы у опытных экспертов, работающих долгие годы в сфере обслуживания национальных мероприятий (свадеб и марака).
Кстати, «ЭКО-ХАСИБ» - единственный в республике колбасный цех, работающий по принципу прозрачной кухни, чтобы покупатель мог при желании посмотреть на процесс приготовления выбранной колбасы.
Водка
Таджикскую водку любят и ценят за качество и относительно невысокую стоимость не только в Таджикистане. Ее везут в качестве гостинца наряду с лимонами, курутом и сухофруктами для друзей и знакомых. Минимальная стоимость бутылки водки сегодня составляет 18 сомони (марка «Таджикистан»), но качество, обусловленное составом таджикской воды – непререкаемое.
Секрет отличного качества нашей водки - в воде чистейших горных рек Таджикистана. Она талая, мягкая по самой природе. Также для производства таджикской водки используется спирт высшей очистки 96,2 % крепости. Эти два компонента и являются главными составляющими качественной таджикской водки.
Минеральная вода «Шаамбары»
Это таджикский аналог грузинского «Баржоми», добываемый из одноименного источника. Уникальную воду этого места отличают кристальная чистота и вкус - такой же живительный как горный воздух. Уникальная по своему составу минеральная вода Шаамбары способствует обновлению организма благодаря содержанию сульфатно-магнийсодержащих составляющих с ионами натрия, калия, кальция.
Вода благоприятно влияет на функциональное состояние печени, восстанавливают ее структуру, способствуют исчезновению диспепсического синдрома (горечь и сухость во рту, тошнота, изжога и др. Ежедневное употребление «Шаамбары» нормализует работу печени и селезенки, восстанавливает функции кишечника и поджелудочной железы.
Натуральные соки в банках
В согдийской области производят невероятно вкусные, сладкие и главное 100% натуральные соки из абрикосов, персиков, айвы, яблок, граната, винограда, томата. Одним из самых крупных заводов, производящих соки в 2-х литровых стеклянных банках - Худжандский консервный комбинат с производственной территорией 11,8 га. При полной загрузке производственных мощностей предприятие имеет возможность принимать на переработку до 24,0 тысяч тонн овощей, 12 тысяч тонн фруктов и 5,0 тысяч тонн винограда и вырабатывать 101 миллион условных банок консервов в год.
Горные чипсы
Предприятие по производству экологически чистых чипсов в Хороге за 10 минут выпускает почти полторы тонны продукта под названием Mountain foods («Горные чипсы»). А экологически чистые они потому, что производитель заключил особое соглашение с дехканскими хозяйствами, согласно которому они должны отказаться от использования химических веществ при выращивании картофеля.
Курут
Это калорийный, питательный соленый кисломолочный шарик, который готовится из различных видов молока - коровьего, овечьего или козьего. Он прост в приготовлении и долго сохраняет свои питательные и вкусовые качества, не портится в дороге, ему не страшны перепады температур и не нужен холодильник. В свежем виде курут более мягкий, рассыпчатый, со временем он твердеет, но не теряет своих качеств. Курт может храниться до 7-8 лет. При долгом хранении влага из курута испаряется, поверхность шарика покрывается высохшей солью, но полезные свойства остаются.
Любимое лакомство таджиков еще и очень полезное. Курут позволяет легче переносить жару, прекрасно утоляет не только голод, но и жажду, сохраняя влагу в организме, что особенно важно при жарком климате. А еще он универсален: с ним можно сварить густой питательный суп, его можно съесть с хлебом как бутерброд, можно добавить в салат вместо брынзы и соли, растворить в минералке и получить освежающий напиток.
Курут легко усваивается организмом, так как представляет собой концентрат из натурального молока с естественным консервантом - солью. По калорийности и составу он почти равноценен мясу, но мясо не хранится так долго и не усваивается так легко. Один шарик курута диаметром 1 см равнозначен 100 г молока и содержит полноценные молочные белки, биологически активные вещества, углеводы, ферменты, микроэлементы (кальций) и витамины (А, Е, D).
Мороженое
А Таджикистане работает несколько крупных предприятий по производству вкусного и недорогого по сравнению с импортным мороженое. Производится оно из натурального молока, а ассортимент насчитывает более 40 разновидностей – в бумажных стаканчиках, брикетах, семейное в ведерочках и конечно же морожено «Пломбир», которое на вкус, как советское.
Молоко без консервантов
Молоко, творог, сметану йогурт и питьевые молочные продукты лет 10 назад еще завозили российское, а теперь мы практически полностью обеспечивает потребности жителей в молочной продукции. По данным Минсельхоза, производство молока в 2017 году составило около 95 тыс. тонн, а в 2018 году – более 98 тыс. тонн.
Сегодня таджикистанцы хорошо знакомы с отечественным продуктом, покупают только его в супермаркетах и магазинах. Уходит он влёт, потому что скоропортящийся, то есть не хранится дольше естественного для молочки срока, а значит – действительно натуральный.
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