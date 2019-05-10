Жители Таджикистана в последнее время часто сталкиваются с проблемами при получении денежных переводов в американской валюте. Переведенные из-за рубежа доллары некоторые банки выдают только в сомони, ссылаясь на отсутствие валюты, и на некое распоряжение Национального банка, которого, как оказалось, не существует.

Случай в Турсунзаде

Пару дней назад пожилой человек, потратив полчаса на дорогу, приехал из близлежащих сел в город Турсунзаде, чтобы получить в филиале одного из банков отправленные из России сыном-мигрантом деньги. Деньги были отправлены специально в американских долларах, так как получатель перевода задолжал соседу средства именно в этой валюте, пишет пользователь социальной сети Facebook Ноза Таджибаева.

В банке мужчине сказали, что у них нет денег в долларах, и что он сможет получить свой перевод только в таджикской валюте. Так как пожилому человеку эти деньги нужны были срочно, он согласился, в надежде, что где-нибудь обменяет полученные сомони на доллары, даже не подозревая о дефиците валюты: позже в центрах обмена валюты всех банков ему сказали, что доллара у них нет.

Знакомые посоветовали мужчине обратиться к подпольным обменным точкам, где доллары можно получить в любом объеме, но по несколько завышенному курсу. На «черном рынке» ему предложили за один доллар 9.95 сомони. Для сравнения: курс в центрах обмена валюты банков составляет 9,44 сомони.

В результате курсовой разницы, мужчине нужно было добавить дополнительно почти 500 сомони, чтобы получить ту сумму в долларах, которую ему перевели через банк.

Мужчине пришлось через своих родственников пожаловаться на турсунзадевский филиал в центральный офис банка в столице, после чего он вернул банку перевод в сомони и получил прочитающиеся ему доллары. Как оказалось, валюта в филиале банка была, а сотрудник, обслуживавший мужчину, в результате этой нехитрой операции просто хотел подзаработать. В сообщении Нозы Таджибаевой не указывается названия банка.

Никакого запрета на выдачу доллара нет

На днях в редакцию «АП» обратился житель столицы, который сообщил, что в расположенном у посольства Турции в столице филиале «Амонатбанка» ему отказались предоставить перевод в долларах, сославшись на некое распоряжение Нацбанка. Этим документом, якобы, запрещается выдавать переводы в долларах, а получать их можно только в национальной валюте.

В головном офисе «Амонатбанка» сказали, что никакого подобного распоряжения регулятора не существует, и никаких ограничений по предоставлению переводов в долларах в филиалах банка не введено.

«Люди, которые сталкиваются с такими проблемами, могут обратиться к нам. Если выяснится, что кто-то из наших сотрудников допустил такие незаконные действия, виновные в обязательном порядке будут наказаны», - сказали «АП» в пресс-службе «Амонатбанка».

Там также опровергли слухи относительно введения запрета на выдачу доллара получателям переводов в регуляторе.

«Нужно довести до сведения населения, что Национальный банк Таджикистана не давал банкам никаких подобных поручений. По всей видимости, отдельные лица распространяют такие слухи в личных интересах», - сказали «АП» в пресс-службе НБТ.

В Нацбанке отметили, что, совместно с другими соответствующими органами, займутся проверкой наличия таких действий в банковской системе, и при выявления конкретных фактов виновные будут строго наказаны.

Запрет все же есть, но на рубли

Таджикским кредитным организациям, в соответствии с инструкцией НБТ, запрещается выдавать денежные переводы в российских рублях. Согласно принятой еще в 2016 году инструкции, рублевые переводы можно получать только в национальной валюте - сомони.

Получаемые рубли оседают в таджикских банках и впоследствии возвращаются российским банкам взамен доллара.

По данным НБТ, подавляющий объем (около 90%) денежных переводов из России в Таджикистан поступает в рублях.

Частные лица из России в Таджикистан, по данным российского Центробанка, перевели сумму эквивалентной более $2,5 млрд. Данный объем сопоставим с 34% прошлогоднего ВВП республики.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.