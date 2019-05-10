Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил озабоченность бюрократией и необоснованными проверками, с которыми сталкиваются инвесторы в Таджикистане.
«Отечественные и зарубежные инвесторы сталкиваются с бюрократической и высокозатратной системой получения разрешений и лицензий, а также с повторными и внеплановыми проверками, и такая ситуация все еще остается весьма вызывающей озабоченность», - сказал глава государства 10 мая на встрече с работниками финансовой налоговой, таможенной и банковской сферы страны.
Кроме того, отметил он, зарубежные инвесторы все еще не имеют доступа к необходимым данным об инвестиционном климате, возможностях и приоритетных проектах в нашей стране.
Президент подчеркнул необходимость систематического принятия мер со стороны ответственных лиц сферы, наладить выгодное сотрудничество с отечественными и зарубежными инвесторами.
По его словам, объем прямых зарубежных инвестиций в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократился на $28 млн или на 7,8%, что недостаточно для выполнения намеченных стратегических целей.
Эмомали Рахмон отметил, что за 10 последних лет в экономику страны поступило прямых зарубежных инвестиций в объеме на более чем 31 миллиард сомони. Однако, подчеркнул он, данный показатель еще не отвечает требованиям.
«Согласно Среднесрочной программе развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы, ежегодное привлечение прямых зарубежных инвестиций должно достигнуть до 10% ВВП и его объем увеличиться в два раза по сравнению со средним уровнем 2004-2013 годов», - сказал президент.
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Кулли ахбор
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Historic4
Кто же будет в страну инвестировать, если высокие чиновники, курирующие какую-то отрасль, ждут свою часть от этих денег в виде взяток? Я слышал о том, что такие чиновники прямо спрашивают, сколько им попадёт из выделяемых средств и если их аппетит не удовлетворить, то они просто не дадут работать компании, даже если это инвестиции из-за рубежа. Без крыши сверху ничего нельзя сделать - это основная проблема многих постсоветских стран, но наша страна ещё и выделяется в худшую сторону своими алчными и недалёкими чиновниками. Вот где причина..
Rembo7
Все международые доноры и инвесторы давно обеспокоены ситуацией связанные с коррупцией и взятками и поборами в стране и постепенно стараются не связываться с такой коррумпированной системой. Размер помощи сокращается с каждым годом так как 90 процентов этих денег оседают в карманах чиновников относящиеся к правящему клану.