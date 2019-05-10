Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил соответствующим структурам разработать и представить правительству страны нормативно-правовой документ по порядку представления и оценки эффективности льгот.

«Совершенствование механизма представления налоговых и таможенных льгот даст возможность правильно планировать доходную и расходную часть бюджета, а в ходе бюджетирования устранять коррупционные факторы», - сказал президент, выступая 10 мая на встрече с работниками финансовой, налоговой, таможенной и банковской сфер страны.

По его словам, механизм и сроки представления льгот, и вместе с этим их статистический учет не упорядочены, а отчет по действующим и реализуемым льготам большинством министерств и ведомствам не составляется соответствующим образом.

Президент подчеркнул, что сегодня для предпринимательской деятельности предусмотрено почти 100 видов льгот.

Он отметил, что обеспечение эффективности системы предусмотренных льгот влияет на качество государственных финансов.

«Несмотря на выполнение показателей доходной части государственного бюджета в 2018 году не был выполнен план по 2 видам налогов на сумму 420 миллионов сомони, в том числе, по налогу от прибыли на 8,3 миллиона сомони и налогу на добавленную стоимость на сумму 411 миллионов сомони», - сказал Эмомали Рахмон.

Он подчеркнул, что в прошлом году 6 городов и районов по общему объему доходов не обеспечили свои налоговые обязательства перед бюджетом.

«Поэтому министерство финансов должно обеспечить эффективную реализацию бюджетно-налоговой политики, и вместе с Налоговым комитетом, Таможенной службой и местными исполнительными органами государственной власти принять необходимые меры для своевременного выполнения доходной части бюджета», - поручил президент.

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