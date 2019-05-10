Группа выпускников факультета журналистики Таджикского государственного национального университета и молодых журналистов создали информационно-культурный сайт www.padida.tj.

По словам его создателей, он направлен на повышение культурного имиджа страны, влияние на молодое поколение в духе возрождения древних, национальных ремесел. Помимо этого разработчики сайта намерены заняться поиском молодых талантов страны.

В рамках этой платформы будут реализованы различные проекты, программ с участием деятелей культуры, знаменитых певцов и артистов, которые смогут воздействовать на культурное познание общества.

«Padida будет только о культуре, он вне политики. Мы хотим при помощи этого портала возродить таджикские традиции, а также выявить скрытые таланты молодежи. Кроме этого, будем правдиво и оперативно знакомить общество с жизнью звезд и выдающихся личностей отечественной культуры и зарубежья», – отметил учредитель сайта, выпускник ТГНУ Мусо Бобоходжиев.

Он поблагодарил за помощь в создании портала своих наставников – журналистов Хуршеда Атовулло, Нусратулло Бобоева, Одили Нозир, Набиджона Юсупова, Зохири Сайфулло, Фазлиддина Ходжаева, Бахманёра Надирова, Алишера Толиба и других.

«Все они помогали нам своими советами и консультациями. Особую благодарность выражаем Рустаму Гулову и Хайёму Сарахон за технические консультации», - добавил Бобоходжиев.

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