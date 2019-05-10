На каком основании платёжные терминалы взимают проценты за зачисленные суммы на баланс, почему при этом не выдают квитанции и как на это смотрят Налоговый комитет и Антимонопольная служба.

Согласно постановлению правительства Таджикистана от апреля 2016 года, платёжные системы не имеют права взимать проценты у абонентов сотовых операторов при пополнении баланса. По договору операторы должны выплачивать этим компаниям определенные суммы за предоставленные услуги для их абонентов.

Согласно статьям 912, 927, 928 Гражданского кодекса комитент (сторона в договоре комиссии, поручающая другой стороне услугу, - ред.) должен оплачивать вознаграждение.

Но это постановление работало всего лишь месяц...

Антимонопольная служба Таджикистана в 2016-2017 годах несколько раз заявляла, что штрафовала эти компании за взимание незаконных процентов. Ситуация не изменилась - платёжные терминалы взимают по 3-4% от переведённой суммы на баланс абонентов и при этом не предоставляют квитанции.

Так постановление отменили или проценты взимаются незаконно? Платят ли платёжные системы налоги, когда не дают квитанций и как определяется уровень их доходов?

Мы провели небольшой эксперимент и попытались найти ответы на эти вопросы.

Проценты незаконны

На запрос «АП» Антимонопольная служба ответила, что согласно пункту 14 Постановления «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи» от 30 апреля 2016 года взиматься проценты не должны.

В 14 пункте этого постановления говорится: «Пополненная сумма должна быть незамедлительно переведена на баланс пользователя без снятия процентов за принятую оплату».

В службе сообщили, что данный вопрос находится под их контролем и действительно «в некоторых терминалах незаконно взимается комиссия».

«Наблюдения показали, что в настоящее время в некоторых терминалах с каждой операции по пополнению баланса взимается комиссионная сумма в размере 0,15-0,20 сомони, что противоречит постановлению «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи правительство РТ», сообщили в службе.

По данным антимонопольщиков, в отношении нарушителей принимается мера в виде штрафа согласно Кодексу административных правонарушений. Однако в ведомстве не ответили на вопрос «АП» о том, какие компании (платежные системы) были оштрафованы (и на какие суммы) в 2018 году и в первом квартале 2019 года.

«В соответствии с поручением соответствующих органов были проведены внеплановые проверки восьми хозяйственных субъектах, которые работают по приёму платежей посредством терминалов, и в отношении них были применены меры в соответствии с законодательствами Таджикистана» - вот что по сути вопроса ответили в службе.

На рынке обслуживания приёма платежей, по данным Антимонопольной службы зарегистрированы 8 компаний: «Express pay», «ССП Пайванд», «Пардохти фаври», «Пардохт тч», «Юнипей», «Леваканд тичорат», «Эмон» и «Бовари М». А вот по данным налогового комитета, таковых в Таджикистане более 10.

Двойной доход

В Антимонопольной службе сообщили, что платёжные системы являются «агентами» кредитных организаций, и все сотовые операторы Таджикистана имеют с ними договор, согласно которому оплачивают вознаграждение за пополнение баланса их абонентов.

«Отметим, что с 2018 года все сотовые операторы заключали договор с кредитными организациями. В соответствии с ним, кредитные организации оплачивают вознаграждение своим «агентам» - платёжным системам. А платёжные системы оплачивают проценты своим «суб-агентам», то есть собственникам терминалов согласно договору», - уточнили в службе.

В беседе с «АП» сотовые операторы подтвердили, что оплачивают вознаграждение платёжным системам в соответствии с договорами. Правда, о каком проценте идет речь, они не сообщили, и в сотовых компаниях и в платёжных системах эту информацию назвали «коммерческой тайной».

Мы выяснили сами:

с мобильных компаний 1,5%

с кредитных организаций 0,5%

за пополнения баланса на электронных кошельках, с букмекерских контор, за оплату ТВ и т.д. - от 3 до 5%

Получается, платёжные системы зарабатывают и за счёт вознаграждения от сотовых операторов и за счёт процентов снимаемых с абонентов.

Нам удалось взять комментарий только у одной компании платёжных систем – «Express pay».

- Почему вы взимаете 3-4% комиссии, когда согласно постановлению правительства это запрещено?

- В наших терминалах, как и в других, есть платная и бесплатная оплата услуг. Но для более удобного и грамотного использования финансовых ресурсов наших жителей мы создали электронный кошелек Express Wallet, в котором более 150 услуг оплачивается без комиссии. А кошелек пополняется в наших терминалах также без комиссии.

…В другой компании на условиях анонимности нам сообщили, что «вознаграждение от сотовых операторов – это очень маленькая сумма и нам невыгодно работать только за эти деньги».

В терминалах нет принтера

Другая проблема платёжных терминалов в том, что они очень и очень часто не выдают чеки при пополнении баланса или оплате других услуг.

- В большинство платёжных терминалов не выдаются чеки. Но когда платёж не поступает на баланс, и ты звонишь в службу поддержки, спрашивают номер чека, банкомата и так далее – говорит Фирдавс Турсунов, житель города Душанбе. - Иногда бывает, что ты случайно кладёшь деньги чужому номеру, как это докажешь без чека?

«АП» провела эксперимент - из 14 проведённых платежей в различных частях столицы, только четыре терминала выдали нам чек.

Фото Asia-Plus

Тем временем, источник в одной из компаний платёжных систем сообщил корреспонденту «АП», что некоторые терминалы вовсе не имеют принтера для печати квитанций.

- Вы знаете, принтер для печати квитанций в терминалах стоит свыше 200 долларов, и многие собственники экономят на этом. Плюс освобождаются от хлопот по заправке бумаги, - пояснил он.

В платёжных системах при попытке получить ответ – почему нет квитанции, эту проблему, как правило, связывают с тем, что их сотрудники не успеют заправлять терминалы бумагой: «Она только сегодня кончилась», - стандартный ответ операторов этих компаний.

На этот вопрос «АП» ответила компания «Express pay»:

- Только 31 терминал из 427 в Душанбе могут не всегда давать чеки. Эти терминалы находятся в местах массового скопления людей, и из-за плотного использования терминала, чековые листы быстро заканчиваются. Для уверенности об успешном проведении платежа, при оплате всех услуг, наши терминалы просят номер телефона для отправки электронного чека. Мы в курсе этих трудностей и ищем оптимальные варианты решения.

Платят налоги, но …

… А теперь главный вопрос – как в таких условиях без наличия чеков, компании платят налоги с комиссионных процентов?

В Налоговом комитете «АП» сообщили, что платёжные системы платят налоги.

«Порядок использования платёжных терминалов регулируется постановлением правительства - «Порядок применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью (в том числе при операции с платежными картами и штрих-кодами), технические требования к контрольно-кассовым машинам с фискальной (контрольной) памятью, а также требования к компьютерной системе по контролю услуг мобильной связи и электронных услуг», - сообщили в комитете.

По данным Налогового комитета, в целом хозяйствующие субъекты, которые занимаются приёмом платежей посредством терминалов, за 2018 год оплатили налоги на сумму 6,2 млн. сомони, а за 3 месяца 2019 на сумму 1,6 млн. сомони.

То есть, независимо от того, даётся квитанция или нет, в фискальной памяти кассового аппарата храниться информация по платежам, пробитым на кассовом аппарате терминала.

В налоговом комитете отметили, что за нарушение этого порядка полагается штраф в соответствии со статей 615 Административного кодекса РТ.

Однако как сообщили в комитете, доходы платёжных систем определяется согласно их отчётам.

«Доходы хозяйствующих субъектов, которые занимаются приёмом платежей посредством терминалов, определяются на основе показателей отчётов о финансовом положении субъекта за отчётный период. Согласно этим отчётам начисляются налоги исходя из порядки налогообложения - общая или упрощённая», - пояснили в комитете.

Для чистоты эксперимента

Во время нашего эксперимента только в одном терминале Qiwi с нас не взяли процент при пополнении баланса на сумму выше 50 сомони. Хотя в других случаях, даже при пополнении суммы на более 100 сомони в терминалах Qiwi процент изымался.

Ниже приводим некоторые зафиксированные нами факты и просим Антимонопольную службу их проверить. Мы готовы предоставить факты и о других случаях взимания процентов со стороны платёжных систем.

Фото Asia-Plus

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