9 мая с участием мэра Душанбе Рустама Эмомали состоялась презентация четырёх современных троллейбусов марки 332100D, сообщает пресс-служба мэрии.

Троллейбусы были закуплены в Беларуси в целях улучшения качества обслуживания пассажиров и благоустройства города.

«Бесконтактные троллейбусы, произведенные на заводе «Белкоммунмаш» (модель 32100D), могут ездить как с помощью троллейбусной электросети, так и в автономном режиме. Сохраненной энергии в батареях хватает на расстояние до 15 километров», - отмечает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба отмечает, что в Центральной Азии такие современные троллейбусы начали курсировать впервые.

Рустам Эмомали дал соответствующим лицам указания принять меры для покупки таких троллейбусов, а также повышению квалификации водителей общественного транспорта.

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«Троллейбусы модели 32100D имеют пассажировместимость 90 человек, количество сидячих 22, длина кузова 11,93 м, а ширина - 2,55м. В троллейбусах также есть система пожаротушения, система видеонаблюдения с функцией записи и хранения информации, кондиционирование салона и кабины водителя», - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что троллейбусы имеют систему «книлинг» (пол в нём опускается до уровня земли, чтобы легко было входить и выходить) и пандусы (аппарель) для пассажиров с ограниченными возможностями.

Напомним, в середине января мэрия сообщила о закупке четырёх бесконтактных троллейбусов за миллион долларов.

Четыре троллейбуса, каждый по цене примерно в $250 тыс., были закуплены в рамках проекта "Развитие общественного транспорта города Душанбе" при финансовой поддержке ЕБРР: 50% денежных средств это грант, а 50% - кредит».

По данным мэрии, в настоящее время на улицах Душанбе по 7 маршрутам курсируют 87 троллейбусов.

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