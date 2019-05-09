На территории мемориального комплекса "Братские могилы" сегодня в 10.00 прошло шествие "Бессмертного полка". Несмотря на запрет городских властей сотни людей пришли к монументу и прошли с портретами в руках под звуки "победных" песен, передает nuz.uz.

Акция "Бессмертный полк" в Ташкенте ежегодно сопровождается массой обсуждений. Этот год не стал исключением. Готовящаяся несколько месяцев акция была отменена за два дня до 9 мая. Городские власти не дали официального разрешения на проведение парада в масштабах города. Напомним, организаторы планировали, что народ "прошагает" от "Братских могил" до Вечного огня на площади Мустакиллик.



Однако и в этом году шествие ограничилось периметром мемориального комплекса "Братские могилы". Туда пришли сотни людей с портретами в руках. Они прошли этот крошечный путь по территории комплекса в память о подвиге своих предков, героически сражавшихся против фашизма.