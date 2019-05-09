В Душанбе прошла акция «Бессмертный полк», разрешение на проведение которой выдала столичная мэрия. Она собрала около тысячи таджикистанцев, которые прошли маршем по улице, держа в руках фотографии своих родственников, друзей, однополчан, воевавших в годы Великой Отечественной войны, трудились в тылу, боролись за жизнь в концлагерях.
Участники акции прошли от улицы Шотемур до столичного Парка Победы по улице Дружбы народов – около одного километра пешком.
Молоды и пожилые, никто не хотел подниматься на холм к Вечному огню на машинах, предоставленных организаторами мероприятия.
«Это, как на паломничество в Мекку - пешком ходить, - говорит участница акции Зинаида Мамонова. – Суть акции в этом и состоит – ходить пешком и испытать трудности».
В Парке Победы участники «Бессмертного полка» возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
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