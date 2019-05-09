Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали сегодня, 9 мая, приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, которое прошло в столичном парке Победы.
Министр обороны страны Шерали Мирзо доложил Президенту Республики Таджикистан, Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами Эмомали Рахмону о готовности подразделений к военному параду, сообщает пресс-служба президентра РТ.
Затем Эмомали Рахмон, выступая перед собравшимися, отметил подвиги таджикистанцев в годы войны и поздравил всех ветеранов войны и народ страны с Днем Победы.
"День Победы дорог не только ветеранам войны и труда, людям пожилого возраста, но и молодому поколению, потому что это свидетельство высочайшего патриотизма, самоотверженности, преданности, урок мужества и стойкости во имя защиты Родины. Мы гордимся тем, что бок о бок с представителями других народов сражались и сотни тысяч посланцев таджикского народа, отважные сыны Таджикистана и внесли достойный вклад в обеспечение победы", — сказал президент.
Президент пожелал каждому жителю страны здоровья, благополучия, а Таджикистану — прочного мира, спокойствия, единства и безопасности.
Он возложил венок у Вечного огня в память жертв народного ополчения против фашизма.
Мероприятие в Парке Победы завершилось строевым шагом подразделений Вооруженных сил и военных частей душанбинского гарнизона.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ба бозори суғуртаи Тоҷикистон бозигари нав ворид шуд
Омбудсмени кӯдакон: Мутобиқшавии кӯдакони аз Ироқ бозгашта кори осон нест
САҲА ҳукумати Тоҷикистонро ба хотимаи қатъи дастрасӣ ба сомонаҳо даъват кард
Толибилмони тоҷик 2 ҷоми олимпиадаи арифметикаи зеҳниро дар Маскав бурд карданд
Тоҷикистонӣ танки чӯбӣ сохта, онро ба Путин туҳфа карданист
Чарогоҳро яке соҳибӣ дораду чорворо каси дигар. Чаро гӯшт қимат мешавад?
Умедвории то 2,7 млрд. доллар афзудани даромади буҷет дар соли 2020
Раиси Хатлон ба собиқадорони ҷанг 129 ҳазор сомонӣ ҷудо кард
Дзюдочиёни тоҷик ба шаҳри Боку раҳсипор мешаванд
Ҷашни Рӯзи умумиҷаҳонии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста