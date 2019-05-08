8 мая на 86-м году жизни умер Евгений Крылатов — один из главных советских и российских кинокомпозиторов, наряду с Алексеем Рыбниковым, Владимиром Шаинским, Андреем Петровым и Олегом Анофриевым. Он написал музыку к более чем 160 лентам и мультфильмам, многие из которых сейчас считаются классикой. «Медуза» вспоминает самые известные композиции Крылатова.
Евгений Крылатов родился в 1934 году в рабочей семье в небольшом пермском городке Лысьва. На Урале он отучился в музыкальной школе и училище и в 1950-е годы поступил сразу на два факультета Московской консерватории. В то время он писал много симфонической музыки, например, к балету «Цветик-семицветик» в Большом театре и спектаклям «Недоросль» и «Горе от ума» в Малом театре.
Крылатов получил широкую известность с началом работы в кинематографе, особенно после выхода в 1969-м году мультфильмов про медвежонка Умку и Деда Мороза, отправившегося на поиски лета.
Многие песни для кино Крылатов написал в соавторстве с поэтом Юрием Энтиным. Это и «Песенка о лете», и «Лесной олень», исполненный Аидой Ведищевой в детском фильме «Ох, уж эта Настя!» 1972 года.
И знаменитое «Вжик, вжик, вжик, уноси готовенького!» Андрея Миронова в приключенческом фильме «Достояние республики» — это тоже результат сотрудничества дуэта Крылатов-Энтин.
В музыкальной комедии «Чародеи» по сценарию братьев Стругацких, показанной по советскому телевидению в канун 1983 года, было сразу несколько хитов Евгения Крылатова на слова Леонида Дербенева. На них до сих пор записывают кавер-версии и исполняют в караоке.
Это и «Три белых коня» в исполнении Ларисы Долиной, и «Песенка о снежинке» — ее спела Ольга Рождественская и ансамбль «Добры молодцы».
Другое бесспорное достижение — советская мультипликационная трилогия о приключениях мальчика по имени Дядя Федор, кота Матроскина и пса Шарика в деревне Простоквашино. Многие помнят, как Валентина Толкунова пела за маму дяди Федора, которую «и там, и тут передают».
Едва ли не главный фильм советского детства — «Приключения Электроника» Константина Бромберга, снятый Одесской киностудией в 1980-м году. Для него Крылатов сочинил одну из самых своих красивых и известных мелодий — «Крылатые качели».
Оттуда же песня Сережи Сыроежкина про то, что «вкалывают роботы, а не человек». В 1982 году авторы фильма «Приключения Электроника» были удостоены государственной премии СССР.
Еще одна из безусловных вершин творчества Евгения Крылатова — «Прекрасное далеко» из финальных титров фантастического фильма «Гостья из будущего» 1985 года по повести Кира Булычева. Главная героиня ленты Алиса Селезнева в исполнении Натальи Гусевой, равно как и песня, стала культовой для целого поколения советских детей.
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