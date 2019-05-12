В Таджикистане сейчас сезон усьмы - самого натурального косметического средства, которым в прошлом пользовалась каждая таджичка. Сейчас она, конечно, не в моде. И, как оказалось, очень даже зря.
Мы обратились к эксперту, и выявили целый список полезных свойств усьмы.
«Наши бабушки не были вовсе глупы, когда говорили, что усьма способствует росту волос и делает брови и ресницы гуще и краше. Так и есть. В составе усьмы есть полезные микро- и макроэлементы, а также витамины В1, В2 и В6. Она полезна, как и репейное и касторовое масла», - рассказывает Собирджон Юсуфи, сотрутница Центра народной медицины.
Чем еще полезна усьма, узнайте в нашем очередном сюжете.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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