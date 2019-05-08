Брифинг для представителей СМИ провел Советник-посланник по политическим вопросам Мухтар Карибай.

Он ознакомил журналистов с ситуацией вокруг внеочередных президентских выборов и рассказал, что после отставки Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, полномочия руководства страной, согласно Конституции, были переданы Председателю верхней палаты Парламента РК Касым-Жомарту Токаеву.

«Указом действующего Президента Касым-Жомарта Токаева от 9 апреля 2019 года были назначены досрочные выборы. В своем обращении народу Казахстана, глава государства заявил, что досрочные выборы необходимы, чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, подтвердить преемственность и стабильность во внутренней и внешней политике», - отметил г-н Мухтар Карибай и проинформировал о зарегистрированных кандидатах в Центральном избирательном комитете Республики Казахстан.

Ими стали 7 человек: Касым-Жомарт Токаев (выдвинут от партии «Nur Otan»), Түгел Сади-Бек (республиканское движение «Ұлы дала қырандары»), Таспихов Амангельди Сатыбалдиевич (республиканское объединение профсоюзов «Федерация профсоюзов РК»), Дания Еспаева – первая в истории Казахстана женщина, участвующая на президентских выборах (от «Демократической партии Казахстана «Ак жол»), Толеубай Рахимбеков (от общественного объединения «Народно – демократическая патриотическая партия «Ауыл»), Жамбыл Ахметбеков (общественное объединение «Коммунистическая народная партия Казахстана») и Амиржан Косанов (общественное объединение национал патриотического движения «Ұлт тағдыры»).

Г-н Мухтар Карибай также сообщил, что открыта аккредитация СМИ для журналистов, желающих осветить предстоящие президентские выборы в Казахстане, которые состоятся 9 июня 2019 года.

Секретарь правления Союза журналистов Таджикистана Наджмиддин Шохинбод в свою очередь, выразил благодарность Посольству Республики Казахстан в Таджикистане за активное сотрудничество с представителями СМИ страны. По его словам, благодаря содействию Посольства, в прошлом году 126 таджикских журналистов посетили Казахстан, которые приняли участие в различных мероприятиях, из них 56 человек – по рекомендации Союза журналистов Таджикистана.

«Это своего рода рекорд среди других посольств, аккредитованных у нас в стране», - отметил Шохинбод и выразил готовность Союза и впредь плодотворно сотрудничать с казахстанским посольством.

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