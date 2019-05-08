С музыкальной комедией «Я встретил девушку» режиссера Рафаила Перельштейна в 1957 года связана целая эпоха таджикского кинематографа, а сколько советских мужчин пыталось покорить сердца своих возлюбленных этой песней!

Популярный таджикский исполнитель Зафар Абдуалимов записал кавер на этот подзабытый новым поколением шлягер, который когда-то гремел на весь Советский Союз, а продакшн-студия «Азия-Плюс» сняла на него красочный клип.

Кинолента Сталинабадской киностудии «Таджикфильм» «Я встретил девушку» стала первым цветным художественным фильмом в Таджикской ССР.

Песня, написанная таджикским поэтом Мирзо Турсунзаде специально для фильма, и исполненная главным героем фильма Саидом, стала популярна во всем СССР: после выхода фильма практически каждый советский мужчина напевал этот хит своей возлюбленной.

В Сталинабаде, Ленинграде, Баку, Ереване, Тбилиси, Ташкенте, Ашхабаде и Одессе – везде можно было услышать эту трогательную, пронизанную любовью и теплотой песню, которая в то время была, без сомнения, одной из популярных в стране.

«Я встретил девушку, полумесяцем бровь, на щечке родинка, а в глазах любовь…» – можно было услышать в концертных залах и ресторанах, дома и на улице, в школах и институтах.

Сделать кавер этой нашумевшей песни в наши дни вызвался популярный таджикский исполнитель, автор хитов «Духтари точик», «Мистамазор», «Шаби борони» Зафар Абдуалимов. Он также был наставником команды Таджикистана на международном вокальном конкурсе «Во весь голос» на телеканале «МИР». Под его руководством таджикские юные исполнители заняли первые места на конкурсе.

- Когда перепеваешь настолько громкие хиты, всегда есть риск того, что публика не примет твой кавер. Поэтому я не ставил перед собой задачу перепеть «Я встретил девушку» точь-в-точь с оригиналом, а хотел привнести в нее новое дыхание, свои чувства и эмоции, - говорит исполнитель.

Зафар также рассказал, почему решил перепеть именно этот шлягер:

- На концерте в рамках Дней культуры Таджикистана в Российской Федерации я исполнил песню «Я встретил девушку», после выступления между мной и деятелями культуры Азербайджана и России завязалась дискуссия – каждый из нас утверждал, что песня относится к его народу. Тогда я решил дать второе дыхание этой песне, чтобы все знали: «Я встретил девушку» - это таджикская песня, - отметил Зафар.

Музыкальный клип на кавер старой доброй песни в исполнении Зафара Абдуалимова снят продакшн-студией «Азия-Плюс». Съемки клипа проходили в Душанбе и Гиссаре на протяжение трех дней, а постпродакшн занял 17 дней.

По словам руководителя продакшн-студии «АП» Бехруза Насриддинова, сейчас команда готовится к съемкам другого клипа о Родине для одной из самых популярных на сегодняшний день музыкальных групп страны. Но называть ее имя он пока не стал – это секрет.

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