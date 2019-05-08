Налоговый комитет при правительстве Таджикистана запланировал ряд мер для противодействия коррупции среди сотрудников этого ведомства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Разработанным внутриведомственным планом мероприятий по борьбе против коррупции предполагается укрепление социальной поддержки сотрудников налоговых органов, создание для них благоприятных жилищно-бытовых условий.

В частности, предполагается обеспечение налоговиков служебными квартирами, участками земли для строительства жилья, а также финансовая поддержка.

Для того, чтобы госслужащие имели возможность получить дополнительные законные доходы, рассматривается вопрос разрешения им пилотным способом заниматься индивидуальным и малым предпринимательством, в случае отсутствия конфликта интересов.

Сотрудники государственных комитетов и их структур, согласно закону «О государственной службе, являются госслужащими.

Закон «О государственной службе» гласит: "... конфликт интересов - ситуация, когда в процессе выполнения должностных обязанностей, государственный служащий оказывается под воздействием своих личных интересов вследствие чего принимает решения, противоречащие государственным интересам".

В налоговом ведомстве считают, что принятие таких мер будет способствовать предотвращению коррупции и утечке кадров из госслужбы.

Следует отметить, что в ранее действовавшем законе «О государственной службе» (от 13 ноября 1998 г.) было предусмотрено, что госслужба несовместима с другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельностью. По закону 1998 года госслужащим запрещалось занятие предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. Однако принятый в 2007 году новый закон «О государственной службе» не устанавливал такой нормы.

Между тем, принятый распоряжением председателя Налогового комитета при правительстве РТ внутриведомственный рабочий план на 2019-2020 годы содержит более двух десятков мер, направленных на противодействие коррупции в рядах налоговых органов. Региональным налоговым органам этим распоряжением поручается на основе данного рабочего плана разработать планы мероприятий и обеспечить их выполнение.

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