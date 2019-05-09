АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 МАЯ 2019 ГОДА
- В Душанбе состоится военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: он пройдет в столичном Парке Победы, в нем примут участие 2 тысячи военнослужащих Душанбинского гарнизона. Наблюдать за парадом будет президент Эмомали Рахмон.
- В столице состоится шествие «Бессмертного полка»: оно стартует от Кукольного театра в 10:00 и завершится возле вечного огня в столичном парке Победы.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 МАЯ
День Победы.
1975 – В Душанбе открыт парк культуры и отдыха «Победа».
2017 - В Таджикистане впервые за годы независимости прошли Дни культуры Узбекистана.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 МАЯ
1907-1971 – Родился артист театра и кино, Народный артист СССР Мухаммаджон Касымов.
1910-1996 – Родился доктор исторических наук, академик Академии педнаук СССР профессор Мулло Эркаев.
1916-1993 – Родился балетмейстер, Народный артист СССР, Лауреат государственной премии СССР Гаффор Валаматзаде.
1920-1983 – Родился певец, заслуженный деятель Таджикистана Турсун Ульмасов.
1927 – Родился поэт Нумон Розик.
1932 – Родился доктор филологических наук, профессор Шавкат Шукуров.
1934 – Родился поэт Собир Султон.
1934 – Родился академик Карим Хайдаров.
1946 – Родился народный художник Таджикистана Сабзали Шарифов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 МАЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.
По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 7-12 тепла.
По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.
По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.
По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-24 тепла.
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