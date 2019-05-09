АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 МАЯ 2019 ГОДА

- В Душанбе состоится военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: он пройдет в столичном Парке Победы, в нем примут участие 2 тысячи военнослужащих Душанбинского гарнизона. Наблюдать за парадом будет президент Эмомали Рахмон.

- В столице состоится шествие «Бессмертного полка»: оно стартует от Кукольного театра в 10:00 и завершится возле вечного огня в столичном парке Победы.

"Бессмертный полк" в Душанбе в 2018 году. Asia-Plus

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 МАЯ

День Победы.

1975 – В Душанбе открыт парк культуры и отдыха «Победа».

2017 - В Таджикистане впервые за годы независимости прошли Дни культуры Узбекистана.

Asia-Plus Заслуженный артист Узбекистана Собирджон Муминов на концерте в рамках Дней культуры Узбекистана в Душанбе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 МАЯ

1907-1971 – Родился артист театра и кино, Народный артист СССР Мухаммаджон Касымов.

1910-1996 – Родился доктор исторических наук, академик Академии педнаук СССР профессор Мулло Эркаев.

1916-1993 – Родился балетмейстер, Народный артист СССР, Лауреат государственной премии СССР Гаффор Валаматзаде.

1920-1983 – Родился певец, заслуженный деятель Таджикистана Турсун Ульмасов.

1927 – Родился поэт Нумон Розик.

1932 – Родился доктор филологических наук, профессор Шавкат Шукуров.

1934 – Родился поэт Собир Султон.

1934 – Родился академик Карим Хайдаров.

1946 – Родился народный художник Таджикистана Сабзали Шарифов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-24 тепла.