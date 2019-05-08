В Лечебно-оздоровительном комплексе «Бахористон» (город Гулистон) в Согдийской области 29-30 апреля впервые прошел специальный хакатон на тему «Женщины и ВИЧ». Мероприятие было организовано Структурой ООН-женщины в Таджикистане с участием Таджикистанской сети женщин, живущих с ВИЧ.
Участники - 9 команд в течение двух дней разрабатывали продукты, дальнейшее использование которых позволит повысить роль женщин в борьбе с эпидемией ВИЧ и даст новые импульсы для улучшения качества жизни женщин, затронутых этим вирусом.
«Было много интересных предложений, которые могут помочь женщинам с ВИЧ в самореализации, поддержать их в повышении уровня образованности, в изменении отношения к ним со стороны общества. Это очень хороший формат, когда на мероприятие пригласили не только женщин, живущих с ВИЧ, но также и организации, которые занимаются этим вопросом, и людей, которые могут привнести что-то новое и свежий взгляд, так как свежие темы в этом направлении очень востребованы», - сказала член жюри из Украины Алина Ярославская.
Как проекты на хакатоне были заявлены web-сайт о проблемах женщин, живущих с ВИЧ, представлен Start-Up проект для организации/или для повышения экономических возможностей женщин, а также другие проекты, направленные на повышение доступа к качественным услугам для ВИЧ-позитивных женщин, эффективные программы по снижению стигмы и дискриминации.
В частности, с целью улучшения экономического положения женщин, живущих с ВИЧ, участниками хакатона был презентован пилотный проект по запуску сайта «Имкони Кор» - своеобразная электронная биржа труда, которая позволит снять ряд опасений в процессе трудоустройства женщин с ВИЧ. Помимо экономической составляющей акцент был сделан на психологических нюансах. Поэтому сайт представил собой коллаборацию нескольких направлений, включая в частности возможность получения АРВ-терапии без физического посещения Центров СПИД.
По итогам хакатона первые места получили:
Команда «Поддержка», которая создала прототип (карту) сайта для общественной организации, занимающейся проблемами «Женщины и ВИЧ» и одновременно Проекта по продвижению данной общественной организации;
Команда «Достойная жизнь», которая разработала Startup проект для улучшения качества жизни женщин, затронутых эпидемией;
Команда «Лолаи Умед», разработавшая прототип мобильного приложения для доступа женщин, живущих с ВИЧ, к медицинским, юридическим, психологическим и социальным услугам с учётом соблюдения анонимности и конфиденциальности.
«Нас разделили на команды, в которых были люди разных профессий. В нашей, например, были журналисты, сотрудники НПО, юрист и IT-шники. Это дало возможность за короткий срок не только подготовить проект, но и посмотреть на проблему со всех сторон. И, что меня удивило, не было никакой дискриминации и стигмы. И очень, хотелось бы, чтобы таких мероприятий было больше», - поделились своим впечатлением участница хакатона Мохира Уракова.
Хакатон по данной тематике в Таджикистане проводится впервые. В нем приняли участие более 60 представителей общественных организаций, эксперты и специалисты в области ВИЧ, информационных технологий, представители госучреждений, СМИ, международных организаций.
«На мероприятии было отмечено, что необходимо активизировать роль общественных организаций в пропаганде профилактики и борьбы с ВИЧ. И я думаю, что это действительно важный аспект. Согласно статистическим данным, в 2018 году ВИЧ среди женщин, в частности женщин репродуктивного возраста и молодых девушек вырос на 5%, именно общественные организации могли бы помочь в вопросе повышения уровня образованности и информирования женщин», - считает сотрудник Центра профилактики и борьбы с ВИЧ в Согде Абдукарим Абдуев.
По мнению организаторов, люди, живущие с ВИЧ, и, прежде всего, женщины, должны быть в центре противодействия СПИДу, поскольку их знания и опыт позволяют оценить потребности, необходимые для улучшения качества жизни людей, затронутых эпидемией, а также защитить свои права и способствовать успешной реализации мер по сдерживанию эпидемии.
В дальнейшем ожидается, что представленные на хакатоне проекты будут доработаны и реализованы для облегчения жизни женщин, живущих с ВИЧ.
Справка: ООН Женщины поддерживает стратегические действия для достижения гендерного равенства и ликвидации всех форм насилия против женщин, что является ключевыми элементами эффективного ответа на эпидемию ВИЧ. В связи с этим, офис ООН Женщины в Таджикистане оказывает техническую поддержку Таджикистанской сети женщин, живущих с ВИЧ, в их деятельности по достижению гендерного равенства, повышению роли и потенциала ТСЖ+ для эффективного участия сети в национальном ответе на ВИЧ и улучшения качества жизни женщин и девочек, затронутых эпидемией.
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