На страховом рынке Таджикистана зарегистрирована новая компания – ООО «Страховая организация Такаллуф».
Лицензия для осуществления добровольной страховки этой компании предоставлена на основе решения правления Национального банка Таджикистана, принятого 7 мая этого года, сообщает пресс-служба регулятора.
В соответствии с решением, срок предоставленной новому участнику рынка лицензии составляет пять лет.
Управлению страхового надзора НБТ поручается внести ООО «Страховая организация Такаллуф» в Реестр профессиональных участников страхового рынка Таджикистана.
Таким образом, теперь на страховом рынке республики (с учетом нового участника) работают 20 компаний ((17 негосударственных, 2 государственных и 1 центр взаимной страховой поддержки).
Наиболее крупными из них по размеру уставного капитала являются СООО «Спитамен-Сугурта» (87,7 млн сомони), ГУСП «Таджиксармоягузор» (15,6 млн сомони), ГУП «Точиксугурта» (5,2 млн сомони), ООО «СО «Муин» (2,4 млн сомони).
По данным НБТ, страховые компании в 2018 году заключили с клиентами более 1,8 млн единиц договоров. Страховщиками в совокупности было собрано премий на сумму более 234 млн сомони.
Почти 74% премий были собраны добровольными видами страхования.
Выплаты же страховщиков клиентам в прошлом году составили всего чуть более 10,6 млн сомони.
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