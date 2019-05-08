В преддверии празднования Дня Победы члены таджикской диаспоры в Бельгии присоединились к акции «Бессмертный полк», которая проходит по всему миру.

"Бессмертный полк" прошел в воскресенье, 5 мая, в бельгийском городе Льеж, на территории военного мемориала "Цитадель", где захоронены военнослужащие, воевавшие в Сопротивлении в годы Второй мировой войны.

Во время оккупации Бельгии с 1940 по 1944 годы в Цитадели Льежа оккупационные власти устроили тюрьму, где содержались до 1,5 тыс. военнопленных и бойцов Сопротивления.

Всего за годы оккупации в тюрьме было расстреляно более 450 человек. На территории комплекса также находятся 32 советских захоронения, в которых покоятся свыше 300 советских граждан.

В основном - это военнопленные или граждане СССР, вывезенные во время войны на работы в шахты Валлонии. Многие из них бежали из плена и присоединились к отрядам бельгийского Сопротивления.

В памятной акции принял участие мэр Льежа и официальные лица города.

В этом году к «Бессмертному полку» в Бельгии впервые присоединились потомки участников Бельгийского сопротивления, а также антифашистские общественные организаций Королевства. Помимо соотечественников из СНГ, проживающих в различных регионах Бельгии, в акции приняли участие представители русскоязычного сообщества ФРГ, Нидерландов и Люксембурга.

«Таджикистан в едином строю со всеми республиками Советского Союза внес вклад в победу над фашизмом и освобождение стран Европы от захватчиков. И мы пришли сюда, чтобы почтить память всех участвовавших и погибших на этой войне, чтобы сохранить память о наших предках, заплативших огромную цену за будущее, которое сейчас у нас есть», - отметила председатель таджикской диаспоры и один из организаторов памятного шествия Толеа Тоирова.

Председатель таджикской диаспоры и один из организаторов памятного шествия Толеа Тоирова.

По ее словам, с каждым годом число участников акции «Бессмертный полк» будет только увеличиваться, так как этот день стал для многих иммигрантов в Бельгии «не только праздником Великой Победы, но и моментом единения всех выходцев с постсоветского пространства».

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