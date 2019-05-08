Таджикские дзюдоисты Сомон Махмадбеков, Комроншох Устопириён и Шакармамад Мирамадов будут принимать участие в Гран-При Баку, который пройдёт 10-12 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Таджикистана.

В соревнованиях планируют принять участие более 500 дзюдоистов из 60 стран. Сомон Махмадбеков выступит в весовой категории до 72 кг, Комроншох Устопириён - до 90 кг и Шакармамад Мирамадов - до 100 кг.

Победители получат 1000, серебряные и бронзовые медалисты – соответственно по 700 и 500 баллов в рейтинге за право принять участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Денежное вознаграждение для победителей составляют $5 тыс. – для золотых медалистов, по $3 тыс. и $1,5 тыс. для серебряных и бронзовых медалистов соответственно.

Поединки «Большого шлема» пройдут на татами Дворца спорта имени Гейдара Алиева, вмещающего 3 тыс. зрителей.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.