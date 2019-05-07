В Душанбинской клинике «Истиклол» прошел очередной курс для таджикских врачей из Согдийской, Хатлонской, Горно-Бадахшанской автономной областей и районов республиканского подчинения. Курс читали высококвалифицированных врачей из Турции. Новая тема была посвящена неонатальной реанимации.
Программа по обмену инновационным медицинским опытом была инициирована Турецким агентством международной кооперации и развития (ТИКА) и Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.
Программа «Охрана здоровья матери и ребёнка», включающая в себя несколько тренингов, стартовала в прошлом году. Первый тренинг был связан со скринингом слуха новорождённых, который прошёл в декабре 2018 года. После него было отобрано 8 человек для дальнейшего обучения в Турции.
В этот раз со 2 по 4 мая был проведен курсы по неонатальной реанимации новорождённых. Участниками были медсёстры, акушеры-гинекологи, а также неонатологи из разных регионов нашей страны. Они прошли 10 уроков, включающие в себя также практические занятия. Обучение проводилось на 2-х языках – таджикском и русском.
В последний день врачи сдавали практический экзамен и тест на получение сертификата. После этого участники, получившие сертификаты, поедут дальше повышать свою квалификацию в Турцию. Но что самое важное, они будут делиться своим опытом с коллегами, у которых не было возможности пройти этот курс.
«Именно здоровье матери и ребёнка является приоритетным в Турции», - говорит Ширин Гювен, доцент, доктор медицинских наук Исследовательской больницы Санджактепе.
По словам доктора Нури, курс по неонатальной реанимации был для неё очень полезен, дал много новых знаний о том, что необходимо делать в экстренных случаях во время родов. «Надеюсь, с новыми знаниями мы сможем спасти больше малышей», - говорит Нури.
«Очень приятно, что я получила такую возможность обучаться у лучших врачей Турции. Столько полезных советов!» - делится врач Гульбахор.
«Побольше бы таких тренингов! Очень хочу поделиться знаниями с коллегами, чтобы и они знали, что нужно делать, если у новорождённого малыша вдруг возникли проблемы с дыханием. Для меня это самое главное!» - говорит неонатолог Сайёра.
И все прошедшие тренинг врачи повторяют слова своего тренера из Турции Ширин Гювен: «Первая минута – золотая минута жизни».
Турецкое управление по сотрудничеству и развитию при аппарате премьер-министра Турции (ТИКА) было основано в 1992 году с целью предоставления технической помощи развивающимся странам и развития с ними отношений в сфере экономики, торговли, техники, культуры, образования и социального развития с помощью проектов и программ ТИКА.
В проекты ТИКА входят 59 стран мира, в том числе и Таджикистан.
В предоставлении технической помощи и реализации проектов сотрудничества, ТИКА придает особое значение национальным достоинствам, социальным и культурным особенностям страны и использованию опыта этих стран. Среди проектов стран-получателей предпочтение отдается проектам в сфере развития человеческих ресурсов и предоставления технической помощи.
Проекты и программы, осуществляемые Управлением ТИКА можно разделить на две части. Это – техническая помощь и сотрудничество. ТИКА продолжает свою деятельность, оказывая социальную, финансовую и в основном техническую помощь. Техническая помощь заключает в себе тренинг-программы, предоставление оборудования и услуг специалистов. Кроме того, ТИКА продолжает реализовывать проекты по сотрудничеству, целью которых является развитие двусторонних отношений в сфере культуры.
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