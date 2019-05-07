В Таджикистане совсем скоро появится первая аудиокнига сказок на памирских языках. Работает над ее созданием известный таджикский актер и режиссер Фируз Сабзалиев.
На сегодня с участием профессиональных актеров записаны уже 8 рассказов на шугнанском и рушанском языках.
Так Сабзалиев хочет сохранить не только старые народные сказки, но и группу памирских языков, некоторые из которых находятся на грани исчезновения.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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