Некоторые памятники архитектуры и природные достопримечательности теперь можно увидеть лишь на фотографиях. Кто уничтожил бамианские статуи Будды в Афганистане, во что туристы превратили некогда прекрасную бухту Майя Бэй на островах Пхи-Пхи в Таиланде, почему сровняли с землей пирамиду индейцев майя - в материале РИА Новости.

Пальмира, Сирия

Первые упоминания Пальмиры (арабское название - Тадмор) относятся к первой половине II тысячелетия до нашей эры. По легенде, город построили для царя Соломона. Тадмор означает "быть прекрасным", более позднее название Пальмира - "город пальм".

Один из богатейших городов своего времени, выдающийся памятник поздней античности не дожил до наших дней. В 2015-2017 годах боевики ИГИЛ взорвали центральную часть амфитеатра, разрушили храмы Баала и Баалшамина и практически уничтожили Пальмиру.

Сирийское правительство планирует восстановить объект всемирного наследия ЮНЕСКО к июлю 2019 года.

Храм Баалшамина в Пальмира. 2010 год 1 /2

Бухта Майя Бэй, Таиланд

После выхода фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли бухта Майя Бэй (Maya Bay) на островах Пхи-Пхи в Таиланде стала чрезвычайно популярной среди туристов всего мира.

Начиная с 2000 года на этот пляж ежедневно приезжали тысячи гостей, что не могло не сказаться на флоре и фауне острова. Первого июня 2018 года пляж был закрыт для посещения на три месяца для восстановления экосистемы, затем даты его открытия перенесли.

Пляж Майя Бэй останется закрытым на неопределенный срок, так как ученые пришли к выводу, что введенного ограничения оказалось недостаточно для восстановления кораллов.

Пляж Майя Бэй в Таиланде, 2017 год 1 /2

Водопад Гуайра

Водопад Гуайра (Saltos del Guaira) располагался на реке Паране на границе между Парагваем и Бразилией. Местные жители прозвали его Сети-Кедас, то есть "семь каскадов": Гуайра состоял из 18 водопадов, собранных в семь каскадных групп, общая высота которых составляла 114 метров.

Некоторые исследователи говорят, что всего лишь за секунду Гуайра мог заполнить водой объем, равный внутреннему пространству собора Святого Павла в Лондоне. В 1982 году водопад был уничтожен при строительстве дамбы Итайпу - теперь тут одна из самых мощных ГЭС на планете.

Национальный парк Гуайра закрыли, скалы, с которых падала вода, взорвали. Перед тем как это произошло, здесь погибли 82 туриста, приехавших попрощаться с водопадом: один из подвесных мостов оборвался и путешественники упали в бурлящее ущелье.

1 /2

Пирамида Нохмул, Белиз

Нохмул (Noh Mul, "большой холм") — одна из пирамид в Белизе, построенная индейцами майя более двух тысяч лет назад. Сооружение высотой восемь метров считалось историческим памятником. Однако в 2013 году пирамида была разрушена рабочими компании, добывающей щебень для прокладки дорог.

Несколько бульдозеров и экскаваторов сровняли Нохмул с землей, оставив лишь центральную часть. За уничтожение этой достопримечательности водитель экскаватора, бригадир и двое управляющих были оштрафованы.

1 /2

Скала Дакбилл, Орегон

Нередко сама природа без помощи человека создает нечто удивительное. Одним из таких творений была скала Дакбилл (Duckbill Rock) в штате Орегон. Необычная форма сделала ее популярной достопримечательностью.

В погоне за необычными фотографиями туристы забирались на скальное образование. Двадцать девятого августа 2016 года несколько молодых людей проникли за ограду и разрушили природный памятник, объяснив это тем, что их друг якобы сломал здесь ногу.

1 /2

Бамианские статуи Будды, Афганистан

Бамианская долина находится в центральной части Афганистана. Во II веке здесь появились буддийские монастыри и при царе Ашоке началось строительство двух огромных статуй (55 и 37 метров), высеченных в скалах. Работа была завершена через двести лет.

Увидеть их можно было до 2001 года. Именно тогда статуи были варварски уничтожены талибами, полагавшими, что это языческие идолы, а значит, подлежат ликвидации.

Спасти бамианских Будд пытались представители разных стран и организаций, но когда тогдашний генсек ООН Кофи Аннан прилетел с этой миссией в страну, было уже поздно.

1 /2

После долгих обсуждений статуи решили не восстанавливать: затраты в 12 миллионов долларов показались слишком большими. Еще один аргумент ЮНЕСКО — фигуры почти полностью состояли бы из нового камня, и это фактически была бы уже реплика, неспособная заменить утраченный подлинник.

Ледник Чакалтая, Боливия

Этот гигантский ледник сформирован более 18 тысяч лет назад и до 2009 года считался одним из самых высоких в Южной Америке. Горнолыжники и сноубордисты со всего мира приезжали на трассу, расположенную на высоте 5421 метр над уровнем моря.

Начиная с 1980 года размеры ледника стремительно сокращались, а к 2009 году он полностью растаял. Чакалтая (Chacaltaya) превратился в обычное плоскогорье, где осталось совершать пешие прогулки.

1 /2

"Божий палец", или Эль Дедо де Диос, Испания

Эта необычная скала — еще один пример творения стихии. На испанском острове Гран-Канария скалу называют Эль Дедо де Диос (El Dedo de Dios), что переводится как "Божий палец". Достопримечательность привлекала к себе множество туристов вплоть до 2005 года. Именно тогда на этот регион обрушился тропический шторм и приметная часть скалы отвалилась.

1 /2

Какое-то время велись переговоры о реконструкции объекта, но к реальным действиям они так и не привели. Скала по-прежнему популярна у туристов, ведь, помимо утраченного "Божьего пальца", здесь есть многочисленные подземные пещеры, рифы и дайвинг-школы.

Что находится под угрозой?

По данным ЮНЕСКО, на сегодня 55 объектов — под угрозой исчезновения. Среди них белизский Барьерный риф, средневековые памятники в Косово (три православных монастыря и одна церковь), древний город Лептис-Магна в Ливии, Великая Китайская стена и другие. Также рискуют исчезнуть Мертвое море, Венеция и даже Антарктида.

1 /6

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.