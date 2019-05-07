Учитель физики школы №3 района Кушониён привлечен к уголовной ответственности за избиение ученика, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны.
Как сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Таджикистана, Самариддин Тешаев применил силу в отношении ученика 10-го класса данной школы Сунатулло Саидова.
«Самариддин Тешаев 16 октября 2018 года жестоко избил Сунатулло Саидова из-за того, что он пришел на занятия в джинсовой одежде. Также он порвал ученику одежду. В результате ученик получил телесные травмы», - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что прокуратура района Кушониен возбудила уголовное дело в отношении Тешаева по статье 174 «Невыполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего». Решением районного суда Кушониен его оштрафовали на сумму 5,5 тыс. сомони.
Напомним, в конце февраля текущего года в отношении учительницы школы-интерната №1 города Душанбе было возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства воспитанника этой школы.
«В отношении классного руководителя школы-интерната Сумангул Каландаршоевой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 (доведение до самоубийства) и 174 ч. 2 (Невыполнение обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних) УК РТ», сообщили тогда в прокуратуре.
Тело Мухаммаджона Давлатова, ученика 8 класса школы-интерната №1 города Душанбе, было обнаружено 8 февраля в спальном помещении этого учреждения. По результатам судебной медэкспертизы он покончил собой путём повешения. Тогда сообщалось, что по предварительным данным, учительница незадолго до суицида школьника грубо обращались с ним.
О результатах судебного разбирательства до сих пор не сообщается. Неизвестно, была ли доказана вина учительницы, и какое наказание она получила.
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