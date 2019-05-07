Предприятия с использованием современных технологий наращивают производство импортозамещающей продукции, обеспечивая внутренние потребности, заявил первый заместитель министра промышленности и новых технологий Бахтиёр Шарипов на состоявшихся сегодня, 7 мая, парламентских обсуждениях на тему «Процесс индустриализации страны, как четвертая национальная стратегическая цель».
В соответствии с Национальной стратегией развития до 2030 года планируется превратить Таджикистан в индустриально-агарную страну.
Он отметил, что в республике налажен уже выпуск следующих импортозамещающих товаров: мешков, полипропиленовой нити, шпатлевки, легкого кирпича, гипсокартона, подгузников, полиэтиленовых мешков, ароматного мыла, куриных ножек и грудок, детских игрушек, автобусов, тракторов, прицепов, медицинских ваты и бинта и др.
По словам первого замминистра, выпуск промышленной продукции в стране в первом квартале этого года вырос от 3% до 69,4% по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Он подчеркнул, что суммарный объем произведенной в республике за три месяца этого года продукции составил более 5,7 млрд сомони, что на 15,9% или на 792,9 млн сомони больше чем в аналогичном периоде 2018 года.
Шарипов подчеркнул, что 31,3% в структуре промышленности приходится на энергетику, 25,6% - на горнорудную промышленность, 19% - на пищевую промышленность, 8,7% - на выпуск стройматериалов, 7,1% - на легкую промышленность, 6,1% - на машиностроительную промышленность, 0,9% - на издательскую деятельность, 0,7% - на угольную промышленность и 0,5% - на производство природного газа.
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