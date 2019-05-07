Составили для вас директорию всех номеров телефонов глав министерств, комитетов и агентств при правительстве республики.
Премьер-министр
Кохир Расулзода, тел. приёмной: 221-66-81, 221-18-71.
Первый заместитель Премьер-министра
Саид Давлатали, тел. приёмной: 221-59-56.
Заместитель Премьер-министра
Зокирзода Махмадтоир Зоир, тел. приёмной: 221 43 34.
Заместитель Премьер-министра
Азим Иброхим, тел. приёмной: 221-15-17.
Министр юстиции
Рустам Шохмурод, тел. приёмной: 221-44-05.
Министр внутренних дел
Рахимзода Рамазон Хамро, тел. приёмной: 221-13-00.
Министр иностранных дел
Сироджидин Мухридин, тел. приёмной: 221 18 08.
Министр образования и науки
Саид Нуриддин Саид, тел. приёмной: 221 46 05.
Министр сельского хозяйства
Иззатуло Саттори, тел. приёмной: 221 15 96.
Министр труда, миграции и занятости населения
Тагойзода Сумангул Саид, тел. приёмной: 236 11 59.
Министр финансов
Каххорзода Файзиддин Саттор, тел. приёмной: 221 14 17.
Министр обороны
Шерали Мирзо, тел. приёмной: 221 69 83.
Министр транспорта
Худоёрзода Худоёр Завкибек, тел. приёмной: 221 17 13.
Министр экономического развития и торговли
Неъматулло Хикматуллозода, тел. приёмной: 227 34 34.
Министр здравоохранения и социальной защиты населения
Олимзода Насим Ходжа, тел. приёмной: 221 18 35.
Министр культуры
Орумбекзода Шамсиддин Шодибек, тел. приёмной: 221 03 05.
Министр энергетики и водных ресурсов
Усмонзода Усмонали Юнусали, тел. приёмной: 235 35 66.
Министр промышленности и новых технологий
Файзуллозода Заробиддин Кудрат, тел. приёмной 221 69 97.
Председатель Государственного комитета национальной безопасности
Ятимов Саймумин Сатторович, тел. приёмной 221 13 17.
Председатель Государственного комитета по земельному управлению и геодезии
Ходжазода Ориф Ашури, тел. приёмной: 221 82 12.
Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом
Хамрализода Фаррух Маҳмуд, тел. приёмной: 221 86 59.
ГЛАВЫ КОМИТЕТОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА:
Глава Налогового комитета
Нустратулло Давлатзода, тел. приёмной: 233 09 21.
Глава Комитета по языку и терминологии
Гавхар Шарофзода, тел. приёмной: 227 78 29.
Глава Комитета по делам семьи и женщин
Идигул Косимзода, тел. приёмной: 221 34 71.
Глава Комитета по делам архитектуры и строительства
Джамшед Ахмадзода, тел. приёмной: 221 88 33.
Глава Комитета религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов
Сулаймон Давлатзода, тел. приёмной: 221 53 34.
Глава Комитета по телевидению и радиовещанию
Махмадсаид Пирзода, тел. приёмной: 227 75 27.
Глава Комитета по охране окружающей среды
Давлатшох Гулмахмадзода, тел. приёмной: 236 40 59.
Глава Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне
Рустам Назарзода, тел. приёмной: 223 17 78.
Глава Комитета по делам молодёжи и спорта
Ахтам Абдуллозода, тел. приёмной: 235 10 23.
Глава Комитета по развитию туризма
Нумон Абдугаффорзода, тел. мобильный: 98 727 91 82.
Глава Службы связи
Бег Сабур, тел. приёмной: 22131 78.
Глава Таможенной службы
Хуршед Каримзода, тел. приёмной: 221 18 72.
Глава Антимонопольной службы
Икромиддин Вализода, тел. приёмной: 236 50 26.
Глава Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Сулаймон Султонзода, тел. приёмной: 221 45 49.
Глава Агентства по контролю за наркотиками
Шерхон Салимзода, тел. приёмной: 234 80 29.
Генпрокурор Таджикистана
Юсуф Рахмон, тел. приёмной: 235 78 74.
Глава Верховного суда
Шохиён Шермухаммад, тел. приёмной: 233 48 21.