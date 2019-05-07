Торговый портал Таджикистана стал первым в Центральной Азии ресурсом, где собрана вся информация о торговой системе страны и внешнеторговой деятельности. Он предоставляет отечественным и иностранным предпринимателям, а также другим заинтересованным лицам информацию о процедурах импорта, экспорта и транзита 39 групп товаров, которые эквивалентны 1500 наименованиям товаров и продуктов.

Церемония торжественного запуска Торгового портала Таджикистана – www.tajtrade.tj - прошла в столичной гостинице Hyatt Regency 26 апреля и собрала более 100 участников из министерств и ведомств, дипломатического корпуса, международных организаций, аккредитованных в Таджикистане, частного сектора, экспертов в сфере IT-технологий, а также представителей СМИ.

Торговый портал Таджикистана был разработан Министерством экономического развития и торговли и Международным торговым центром (МТЦ) при финансовой поддержке Правительства Швейцарии и других партнёров по развитию, в частности Конференции ООН по торговле и развитию, Программы развития ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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«Торговый портал Таджикистана был разработан по поручению Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Его Превосходительства Эмомали Рахмона с целью упрощения и улучшения процедур экспорта отечественной продукции, диверсификации экспорта и повышения его потенциала. Портал создан в рамках Государственной программы содействия экспорту отечественной продукции на 2016-2020 годы и Программы адаптации РТ в связи с членством во Всемирной торговой организации», - заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Завкизода Завки Амин, открывая мероприятие.

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По его словам, на сегодняшний день часть совместных программ с Всемирной торговой организацией реализована почти на 100%, другая часть программ по диверсификации экспорта отечественной продукции и повышению его потенциала находятся на стадии успешной реализации.

«В результате реализованных целей этих программ на сегодняшний день экспорт отечественной продукции в зарубежные страны с 20% в 2015 году вырос до 25,4% в 2018 году. Это более чем удовлетворительный показатель», - сказал Завкизода Завки Амин.

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Далее вниманию присутствующих был представлен видеоролик, в котором представители Минэкономразвития и торговли, Министерства транспорта, Таможенного комитета и частного сектора поделились своим мнением о новом ресурсе.

Как отметил министр экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода, в настоящее время Таджикистан поддерживает торгово-экономические отношения с 110 странами мира.

«Сегодня Таджикистан экспортирует продукцию отечественного производства в более 40 стран мира. С целью расширения потенциала был разработан Торговый портал, который послужит благоприятной платформой как для таджикских, так и для иностранных предпринимателей, так как он максимально доступен, и на нем содержится вся информация о процессе взаимодействия, необходимых шагах и документах для экспорта и импорта товаров», - отметил Неъматулло Хикматуллозода в видеоролике.

Результат совместной работы

«Сегодня у нас очень важное мероприятие – запуск Торгового портала Таджикистана, который заметно упрощает процедуру торговли благодаря современному цифровому подходу. И если помните, президент говорил о том, чтобы у нас было как можно больше таких инициатив, и данный портал - это передовой флагманский проект, и мы приветствуем данную инициативу», - отметила на церемонии запуска портала заместитель странового директора Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане Корин Деманж.

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По словам Старшего советника по упрощению процедур торговли Международного торгового центра Мохаммада Саида, одним кликом сайт мгновенно будет предоставлять всю необходимую информацию, а для этого Министерству экономического развития и торговли в течение последующих двух лет необходимо обновлять портал и работать над ним.

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«С точки зрения устойчивости проекта нужно учитывать, что необходимо предоставлять информацию независимо от того, какого она уровня. Информация будет полной, когда она обновляется. И я должен поблагодарить Министерство экономического развития и торговли за их вклад в создание данного портала. Но им предстоит еще большая работа, чтобы обеспечивать обновлённую информацию на портале и её полноту», - сказал Мохаммад Саид.

По его словам, каждое министерство должно активно участвовать в дальнейшем обновлении портала, то есть каждое отраслевое ведомство, например, Таможенная служба, Министерство связи и многие другие, должны внести свою лепту в развитие портала.

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Как отметила заместитель постоянного представителя ПРООН в Таджикистане Саня Боянич, Торговый портал является огромной поддержкой в реализации программы по развитию экспорта, который является стратегическим для Правительства Республики Таджикистан, и финансируется ПРООН при помощи средств правительства Финляндии.

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Торговый портал Таджикистана, продолжила Саня Боянич, также должен стать благоприятной платформой для 6 тысяч производителей программы ООН по реализации системы информации в Таджикистане. Поэтому пользование порталом должно быть максимально понятным и упрощённым.

«Мы также поддерживаем Таджикистан в плане цифровизации. На уровне Совета министров 50 стран мы подписали Соглашение, которое также подчеркивает цифровизацию экономики для обеспечения улучшенного доступа предпринимателей к информации. Мы также намерены поддержать Министерство экономического развития и торговли Таджикистана в цифровизации экономики и составлении её концепции», - отметил глава экономического и экологического департамента офиса программ ОБСЕ Филиппо Кривеларо.

Что даст Торговый портал предпринимателям?

По словам Завкизода Завки Амина, Торговый портал Таджикистана способен дать большой толчок для интеграции Центральноазиатского региона, и при содействии международных организаций поможет увеличить баланс торговли между странами.

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«В этом направлении Торговый портал даст возможность не только увеличить объём региональной торговли, а также межрегиональной торговли. Он принесет пользу не только гражданам Таджикистана, но и другим странам региона, потому что даст возможность всем заинтересованным сторонам иметь постоянный доступ к информации об уровне спроса, торгового потенциала Таджикистана в плане экспорта и наоборот», - добавил Завкизода Завки Амин.

Далее участникам мероприятия рассказали об извлечении максимальной выгоды от Торгового портала Таджикистана и передовой международной практике на основе опыта МТЦ, а также повестке Таджикистана по реформам в сфере упрощения процедур торговли.

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Как отмечалось на мероприятии, портал является ключевым инструментом прозрачности, который принесет пользу, как бизнесу, так и Правительству Республики Таджикистан.

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Трейдерам портал предоставляет подробную картину того, что необходимо сделать, чтобы соответствовать национальным правилам. Таким образом, он сокращает время и расходы, затрачиваемые трейдерами на получение и анализ информации о торговых отношениях, и сводит к минимуму риск задержки перевозки грузов на границе из-за несоблюдения требований импорта/экспорта. Директивным органам он поможет выявить все ненужные административные барьеры.

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Таким образом, портал поможет Правительству Таджикистана через Координационный комитет по упрощению процедур торговли оптимизировать и упростить торговые процессы во благо бизнес-сообщества Таджикистана.

В заключение мероприятия Первый заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана нажал символическую кнопку и официально объявил о доступе к использованию нового информационного ресурса.

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Мероприятие было организовано Министерством экономического развития и торговли Таджикистана в тесном сотрудничестве с Международным торговым центром и при финансовой помощи Правительства Швейцарии и партнеров по развитию ОБСЕ и ПРООН.