В административном центре Согдийской области в бизнес-комплексе «Худжанд Стар» открылся новый Коворкинг центр «САМО», который позволит молодым предприимчивым людям получить рабочую зону для своих начинаний.
Официальное открытие Коворкинг центра «САМО» состоялось 2 мая. В открытии центра приняли участие городские активисты, популярные блогеры, резиденты «Территории Юмора», а также представители сотовых компаний, финансовых учреждений и многие другие.
Несмотря на большое количество гостей, открытие прошло в дружной и теплой обстановке и такая невероятно позитивная энергетика и настроение сопровождали все мероприятия, с самого начала до его окончания.
Во время мероприятия был проведен розыгрыш трех книг основателя Международного центра развития человека «САМО», доктора экономических и психологических наук Саидмурода Давлатова.
Перед собравшимися также выступили владелец комплекса «Худжанд Стар» Рустами Рахматулло и учредитель рекламного агентства «СОЗ Agency», по совместительству Директор проекта «САМО Coworking» Мутриба Худоярова.
После окончания официальной части открытия гостей ждал праздничный фуршет от организаторов и большой торт.
Открытие Коворкинг центра - это отличный шаг для начинающих предпринимателей, стартаперов и фрилансеров для жителей Согдийской области. Широкий ассортимент услуг не оставит без внимания ни одного гостя. Обмен опыта, развитие личностных качеств, возможность найти партнёра по бизнесу, эффективные прорывы в личных делах – малая часть того, что вы можете получить в центре.
Коворкинг центр «САМО» – это не просто аренда рабочего места, так же здесь уделяется большое внимание отдыху, духовному покою и развитию гостей. Уютная рест-зона (зона отдыха) будет помогать восстанавливать силы и станет своего рода «генератором» новых идей. А дружная компания и приятный собеседник станет приятным дополнением рабочих будней.
Компактное и детально продуманное размещение Коворкинг центра «САМО» позволит каждому гостю находиться в зоне комфорта. В центре имеется конференц-зал на 50 мест, комната для переговоров, мини-офисы и одиночные рабочие места. Коворкинг центр «САМО» предлагает своим гостям оснащенные всей необходимой оргтехникой рабочие места для эффективного продвижения своих бизнес идей для малого и среднего бизнеса.
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Коворкинг центр «САМО» расположен по адресу улица Зарифа и Солеха Раджабовых, 63, в здании «Худжанд стар», 3 этаж
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