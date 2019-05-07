Действующий президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в генеральную прокуратуру страны. Об этом пишет Медуза со ссылкой на «Украинские новости».
По словам собеседника издания, Порошенко хотят допросить «по делам о преступлениях против евромайдановцев».
Как уточнил «Интерфаксу» начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, это будет уже второй допрос главы государства в рамках расследования этих уголовных дел. Порошенко вызван в качестве свидетеля, уточнил он.
Допрос состоится в 10 утра 7 мая.
В предыдущий раз Порошенко допрашивали в ноябре 2016 года. Он не стал подписывать протокол допроса.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Боздошти 7 ронандаи маст дар Душанбе тӯли як ҳафта
Ин ҳафта Тоҷикистонро обуҳавои гарми тобистона фаро мегирад
Вохӯрии сафири Тоҷикистон дар Эрон бо вазири корҳои хориҷии ин кишвар
Рустами Эмомалӣ ба роҳандозии фаъолияти мунтазами тарабхонаҳо дастур дод
Чанде аз раисони шаҳру ноҳияҳо бо фармонҳои президент аз кор озод шуданд
Миёни фавтидагон дар садамаи ҳавопаймо дар Шереметево шаҳрванди Тоҷикистон низ ҳузур дошт
Боздиди 250 ҳазор нафар сайёҳон аз Тоҷикистон давоми се моҳ
То кай сокинон аз бӯйи бад нафас мегиранд?
Манъи баргузории ҷашни занги охир дар мактабҳои Қирғизистон
Тақвим барои моҳи шарифи Рамазон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Зардушт2
В Украине демократия.. Могут вызвать на допрос действующего Президента страны. Вы можете такое представить в России, Таджикистане или других соседних странах?
said2
Цирк. Да могли бы и за семейным ужином поговорить.