На столичном православном кладбище 4 мая состоялось торжественное открытие воинского мемориала и зажжен Вечный огонь на Аллее Славы погибших воинов – интернационалистов.

Мероприятие было приурочено 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мемориал был устроен воинами-интернационалистами организации «Боевое братство» при содействии мемориальной группы «Память 201».

На открытии присутствовали воины-интернационалисты организации «Боевое братство», представители республиканского и городского Совета ветеранов, сотрудники посольства России в Таджикистане, военнослужащие и гражданский персонал 201 военной базы, военнослужащие Группы Пограничных войск РФ в РТ, байкеры мото-клуба "Ирбис", представители Россотрудничества в Таджикистане, городские активисты, студенты и др.

Фото Гафура Шерматова 1 /6

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов и командир 201-й российской военной базы полковник Сергей Горячев открыли мероприятие, сорвав полотно с мемориальной доски.

Посол России подчеркнул важность этого мероприятия для поддержания и сохранения исторической значимости и памяти подвига воинов-интернационалистов через установку и благоустройство обновленного мемориального объекта.

Выступивший следом полковник Горячев отметил: «Открытие этого мемориала показало, что мы используем, чтим и помним героический опыт и традиции наших дедов и прадедов».

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