У британского принца Гарри и его супруги Меган родился сын. Объявление об этом появилось в официальном инстаграме пары, сообщает Медуза.
"Это мальчик! Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские счастливы объявить о рождении у них ребенка", - сообщила супружеская чета в Instagram.
«Герцогиня и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.
Сын Гарри и Меган появился на свет рано утром 6 мая, как сообщает пресс-служба Букингемского дворца это произошло в 5:26 лондонского времени или 7:26 мск. При рождении мальчик весил 3,26 кг.
Таким образом, королева Великобритании Елизавета Вторая стала прабабушкой в восьмой раз, сообщает РБК.
Имя мальчика, который занял седьмое место в линии престолонаследия, будет объявлено спустя некоторое время. Его первые фотографии мир увидит через несколько дней, когда принц Гарри и Меган пригласят фотографов в Виндзорский парк.
Актриса Меган Маркл и младший сын наследника британского престола поженились 19 мая 2018 года.
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