Среди погибших в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево числится гражданин Таджикистана. 28-летний уроженец района Абдурахмони Джоми Хатлонской области Фатхуддин Курбонбекзода находился в самолете Superjet, который совершил аварийную посадку и загорелся 5 мая.
Информацию о погибшем гражданине Таджикистана подтвердил Иброхим Ахмадов, пресс-секретарь представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России по миграции.
По его словам, погибший также имел гражданство Российской Федерации.
"Сотрудники посольства Таджикистана в России уже связались с родными Фатхуддина Курбонбекзода в Таджикистане, и делают всё, чтобы в кратчайшие сроки отправить его тело на родину", - отметил он в беседе.
В воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся лайнер SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек, среди них трое детей и пятеро членов экипажа. Выбраться из охваченного огнем лайнера удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. 41 человек погиб.
Следственный комитет России рассматривает несколько версий катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100. Олдна из них - «недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический смотр борта».
Однако, как сообщает Интерфакс, экипаж аварийного Superjet был вынужден приземлиться, не сбросив топлива, потому что связь с диспетчерами была утеряна полностью.
"Самолету пришлось совершать аварийную посадку с баками, полными топлива, так как была полностью утеряна связь с диспетчерами. Поэтому совершать маневры над Москвой, вырабатывая топливо, было опасно", - пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Самолет трижды ударился о взлетную полосу, в результате чего топливо из баков разлилось и вспыхнуло, пламя перекинулось на заднюю часть фюзеляжа. Люди, находившиеся в хвосте самолета, горели заживо.
Сгоревший самолет Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером RA-89098 ранее несколько раз попадал в авиационные происшествия, пишут российские СМИ.
Так, по данным интернет-ресурса AeroInside, 7 февраля 2018 года борт, выполнявший рейс Мурманск-Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Тогда у крыльев самолета отказали устройства, которые гасят подъемную силу при торможении лайнера. В результате происшествия никто из находившихся на борту 82 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.
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Гость6
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