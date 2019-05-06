Свыше 215 тысяч иностранных граждан въехало в Таджикистан в первом квартале этого года с целью туризма, сообщил глава Комитета по развитию туризма Нуъмон Абдугаффорзода депутатам нижней палаты парламента республики.

Он отметил, что туристический сезон в республике начинается в мае, и численность иностранных туристов постепенно будет увеличиваться.

В 2018 году, согласно данным Комитета, в республику въехало 1 млн 155 тысяч иностранных граждан, что в 2,6 раза больше по сравнению с 2017 годом.

Относительно влияния вводимой в Таджикистане туристической пошлины на численность прибывающих в республику туристов глава Комитета отметил, что размер платежа небольшой - всего 1 доллар.

«Мы совместно с министерством финансов провели анализ и пришли к выводу, что пошлина не должна стать нагрузкой для туристов, так как не превышает одного доллара США», - сказал он.

Абдугаффорзода добавил, что собираемые за счет пошлины средства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры страны.

В конце апреля этого года нижняя палата парламента страны приняла поправки в закон «Об иных обязательных платежах в бюджет», подразумевающие введение туристической пошлины.

Такой пошлиной, после одобрения поправок верхней палатой парламента и президентом страны, отныне будут облагаться иностранные туристы. Также пошлиной будут облагаться граждане Таджикистана, посещающие другие государства в целях туризма посредством туристических компаний, а также граждане Таджикистана, совершающие хадж.

Иностранные туристы и граждане республики, выезжающие через туристические компании, должны будут платить за каждые сутки по 1 доллару. А граждане Таджикистана, совершающие хадж, будут дополнительно платить 50 долларов в качестве госпошлины.

От оплаты пошлины освобождены ветераны ВОВ, участники ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, инвалиды первой и второй групп, дети до 16 лет, а также дипломаты.

В настоящее время на туристическом рынке Таджикистана работают свыше 145 туристических компаний.

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